vor 52 Min.

Motorradrennfahrer Markus Schormair kämpft sich nach vorn

Der Aichacher Markus Schormair rollte in Tschechien das Feld von hinten auf und verbesserte sich in der Gesamtwertung des ADAC Junior Cup. Jetzt ist er in den Top Ten.

Von Evelin Grauer

Der Aichacher Motorradrennfahrer Markus Schormair hat sich beim ADAC Junior Cup wieder eine neue Saisonbestleistung erarbeitet. Im tschechischen Most fuhr der 20-Jährige im siebten Rennen der Saison auf den siebten Platz. Im Lauf davor hatte er noch Rang zehn belegt. Insgesamt war er mit dem Rennwochenende nur teilweise zufrieden, wie er berichtet.

In Most fanden die Läufe sechs und sieben der Motorrad-Rennserie statt. Nach den Qualifyings, die teilweise im Regen über die Bühne gingen, ging Schormair auf Startposition zwölf ins erste Rennen. Die Fahrbahn war nass, was dem Aichacher eigentlich liegt. Doch in der ersten Kurve, einer engen Rechts-links-Kombination, stürzte direkt vor Schormair ein Fahrer. Der Aichacher kam daraufhin komplett zum Stehen und musste das Rennen als Vorletzter fortsetzen. Der Junior-Cup wurde in Most mit der internationalen deutschen Meisterschaft in der 300-Kubikmeter-Klasse ausgetragen, was zur Folge hatte, dass über 40 Fahrer auf der Strecke waren. Doch Schormair ließ sich nicht beirren und kämpfte sich bis zum Rennende wieder auf Rang zehn in seiner Klasse vor.

Im zweiten Rennen erwischte er einen guten Start

Besser erging es ihm im zweiten Rennen. Hier war die Strecke trocken. Schormair erwischte einen guten Start und kämpfte sich von Rang zwölf schnell auf den fünften Platz vor. Am Ende musste er nur noch zwei Topfahrer vorbeiziehen lassen und durfte sich über einen guten siebten Platz freuen. Sein Saisonziel bleibt weiterhin eine Platzierung unter den Top fünf.

In der Gesamtwertung verbesserte sich der Nachwuchsfahrer vom zwölften auf den zehnten Platz. Diesen Platz zu halten, wäre sein Minimalziel in dieser Saison.

Jetzt hat Schormair erst mal mehrere Wochen Pause, bis in gut einem Monat die Läufe acht und neun der Rennserie im niederländischen Assen anstehen. Das große Saisonfinale steigt am letzten Septemberwochenende in Hockenheim.

Themen Folgen