Bachhuber am Ziel

Speedwayfahrer aus Obergriesbach holt Titel mit Olching in 2. Bundesliga

Speedwayfahrer Erik Bachhuber gibt im Saisonendspurt nochmals Gas. Der Obergriesbacher nahm vor 4000 Zuschauer mit dem MSC Olching an einem Flutlichtrennen in Dohren ( Niedersachsen) teil. 16 Fahrer aus acht Ländern fuhren eine Serie über zehn Rennen. Dabei gab es sowohl eine Einzel- als auch eine Teamwertung. Für Bachhuber persönlich lief es nicht so gut.

Nur einen Tag später stand für den Obergriesbacher bereits das nächste Rennen auf dem Programm – das Finale des Speedway Team Cup (2. Bundesliga) in Olching. Drei Teams hatten noch Chancen auf den Titel. Der MSC Cloppenburg, die DMV White Tigers und die Heimmannschaft aus Olching mit Erik Bachhuber. Bis zu den Vorläufen waren die Heimmannschaft und die DMV White Tigers immer gleichauf. Bei den Finalläufen machten die Hausherren den Sieg perfekt. Die Olchinger Michael Härtel, Valentin Grohbauer und Erik Bachhuber holten jeweils Laufsiege und gewannen den Titel mit 46 Punkten. „Wir haben als Team super zusammengearbeitet und endlich den Titel nach Olching geholt“, so ein zufriedener Erik Bachhuber, der vergangene Woche sein 18. Geburtstag gefeiert hat. Für den Obergriesbacher steht am Samstag der Bayern Cup in Landshut an. Danach geht es in die Winterpause. (AZ)