Ehleider fährt bei Elite mit

Junger Fahrer aus Oberbernbach landet bei deutscher Kartslalom-Meisterschaft auf Platz sechs

Bei der deutschen Meisterschaft im Jugend-Kartslalom am Nürburgring nahm auch der Oberbernbacher Leon Ehleider teil. Ehleider hatte sich mit Rang sechs bei der Bayerischen in Ansbach die Startberechtigung geholt. Im alten Fahrerlager der Eifel-Grand-Prix-Strecke trafen sich die 33 besten Kartslalompiloten aus der K4, um ihren Meister auszufahren.

Am Samstag fuhr Ehleider seine beiden ersten Wertungsläufe der zweitägigen Meisterschaft. Er blieb fehlerfrei und fand sich auf Rang acht im Zwischenklassement wieder. Vom Ehrgeiz getrieben ging er am nächsten Renntag in die Wertungsläufe drei und vier. Da die Parcoursstrecke nass war, wurde mit Regenreifen gestartet. In seinem dritten Wertungslauf im „Deutschen Eck“ berührte Ehleider eine Pylone leicht. Ein Pylonenfehler (zwei Strafsekunden) hätte Ehleider ins hintere Mittelfeld zurückgeworfen. Die Pylone blieb aber noch in ihrer Markierung. Zeitlich konnte der Neuntklässler mit der Konkurrenz nicht ganz mithalten. Auch im vierten Wertungslauf wackelte eine Pylone – ohne Folgen. Nach einem fehlerfreien Lauf stand Platz sechs zu Buche.

Bereits eine Woche zuvor absolvierte Ehleider den südbayerischen Endlauf der ADAC-Beba 270er Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen. Die ersten beiden Wertungsläufe der Doppelveranstaltung fuhr er etwas verhalten und platzierte sich im Zwischenklassement auf Rang vier. Zeitlich fuhr der Oberbernbacher in den Wertungsläufen drei und vier ähnlich, konnte sich aber nicht mehr verbessern, wodurch er mit Platz vier das Podest knapp verpasste.

Mit dem oberbayerischen Vizetitel, Vizemeister in der Allgäurunde, Platz sechs bei der Bayerischen, Platz vier in Südbayern und seinem Platz sechs bei der Deutschen geht Ehleider zufrieden in die Winterpause. Für 2022 überlegt Ehleider, auf die Rundstrecke zu wechseln, was jedoch enorme Kosten mit sich bringen würde. Der Oberbernbacher möchte im Winter deshalb mit Sponsoren sprechen, um 2022 im leistungsstarken Rundstreckenkart in der GTC (German Team Championship) dabei zu sein. (AZ)