Ehleider fährt vorne mit

Der Kartslalomfahrer aus Oberbernbach wird Sechster bei bayerischer Meisterschaft. Am Wochenende geht es für den Realschüler um die nächsten Titel

Der Oberbernbacher Leon Ehleider holte sich beim Endlauf zur bayerischen Meisterschaft in Ansbach Platz sechs. Im Vorfeld hatte sich der frühere Pilot des MC Aichach im Rahmen der Allgäurunde (aktuell Platz zwei seiner Altersklasse) und guten Ergebnissen im Zugspitzpokal für den Endlauf qualifiziert.

In seiner Altersklasse K4 (14- bis 15-Jährige) traten nun die besten 28 Fahrer aus Bayern an. Der Oberbernbacher war erstmals bei dieser Meisterschaft dabei. Trotz Anspannung absolvierte er seinen Trainingslauf sehr schnell, allerdings berührte er einige Pylonen leicht. In den ersten Wertungslauf ging er etwas vorsichtiger. Im Zwischenklassement lag Ehleider auf dem geteilten dritten Platz. Diese Leistung konnte er anschließend nicht ganz bestätigen. Der Oberbernbacher war knapp drei Zehntel langsamer und rutschte auf Platz sechs ab.

Noch ist fraglich, ob dieses Ergebnis für ein Weiterkommen zur deutschen Meisterschaft Anfang November reicht. Parallel zum 6,5 PS Kartslalom fährt der Neuntklässler der Wittelsbacher Realschule wieder bei der ADAC 270er 9 PS Slalommeisterschaft mit. Vergangenes Jahr wurde er südbayerischer Vizemeister – aktuell liegt der Oberbernbacher in der Rangliste der regionalen Fahrer auf dem dritten Platz.

Am Samstag startet Ehleider in Ulm und am Sonntag tritt er bei dem nächsten bayerischen Endlauf, diesmal im 270er Slalom, in Kempten an. (AZ)