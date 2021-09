Leon Ehleider rast aufs Podest

Oberbernbacher Kart-Talent wird bayerischer Vizemeister. Ein Fehler kostet den Sieg

Am vergangenen Sonntag trafen die 65 besten Fahrer Bayerns, aufgeteilt in vier Altersklassen, zum Kampf um den bayerischen Meistertitel in der 270er Kartslalom-Meisterschaft in Kempten aufeinander. Hier vertrat der Oberbernbacher Leon Ehleider seinen Verein MSC Schrobenhausen in der Alterklasse 1 (Zwölf- bis 15-Jährige).

Der Ausrichter MSC Scuderia Kempten hatte einen anspruchsvollen Kurs auf seinem Vereinsgelände aufgebaut, der mit den 9 PS starken Karts möglichst schnell und fehlerfrei – ein Pylonenfehler wird beim 270er mit drei Strafsekunden geahndet – zu befahren war. Die BMV Meisterschaft umfasst zwei Rennen, welche jeweils aus einem Trainings- und zwei Wertungsläufen bestehen. In dem 800 Meter langen Parcours, der einige kniffelige Passagen enthielt, konnte sich Ehleider schon im Trainingslauf zum ersten Rennen behaupten. Nach den darauf folgenden beiden ersten Wertungsläufen lag er auf Rang 3 im Zwischenklassement.

Nach Klasse 2, 3 und 4 musste die Strecke im zweiten Rennen entgegen der vorherigen Fahrtrichtung, also rückwärts befahren werden. Aufgrund des nahenden Regens entschied das Schiedsgericht, für die nun anstehenden Trainings- und Wertungsläufe die Fahrtstrecke zu halbieren, um somit die Veranstaltung im Trockenen zu beenden. Auch hier ging Ehleider wieder forsch an den Start, pfeilschnell zirkelte er um die Pylonen. Mit Trainingsbestzeit in seiner Klasse sollte der flotte Ritt beginnen.

Im darauffolgenden dritten. Wertungslauf passierte es aber: Kurz vor Zieleinfahrt fuhr Ehleider eine Gasse etwas zu schnell an, verbremste sich daher leicht und musste nachkorrigieren. Dies kostete ihn fünf Zehntelsekunden. Somit rückte der Traum auf den bayerischen Meistertitel, der zum Greifen nahe schien, in weite Ferne. Im vierten Wertungslauf konnte Ehleider die verlorene Zeit nicht mehr einholen. Den Lokalmatador aus Kempten konnte er nicht schlagen. Auf ihn fehlten ihm im Gesamtergebnis sieben Zehntelsekunden. Da er jedoch schneller als der bis dato Zweitplatzierte ins Ziel kam, durfte er sich über den Titel „bayerischer Vizemeister“ freuen.

Im Oktober stehen für den Schüler der Wittelsbacher Realschule noch einige Rennen in der ADAC Beba 270er-Meisterschaft an. In dieser hatte er schon am Samstag zwei Rennen absolviert – dabei wurde er einmal Neunter, einmal Zweiter. (AZ)