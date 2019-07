vor 27 Min.

Mühlhausen wirft Aindling aus dem Pokal

Der enttäuschende Bezirksligist geht mit 1:3 unter und befindet sich im Stimmungstief. Ganz anders sieht es in Mühlhausen an.

Der TSV Mühlhausen hat etwas geschafft, was ihm sicher nur wenige zugetraut haben. Der A-Klassist setzte sich im Pokal mit 3:1-Toren gegen den Bezirksligisten TSV Aindling durch. Für die Gäste war’s mal wieder eine schlimme Blamage in diesem Wettbewerb und alles andere als eine gute Einstimmung auf das Punktspiel am Freitag in Ecknach.

Josef Kigle fand auf der Homepage des Vereins einzig für Kapitän Patrick Modes lobende Worte. Ansonsten rügte er sein Team nach diesem Ausscheiden: „Vielleicht machen sich die Spieler jetzt mal Gedanken, ob es so weitergehen kann.“ Bereits bei der 2:4-Heimniederlage ein paar Tage zuvor gegen Meitingen zeigten sich erhebliche Defizite aufseiten des ehemaligen Bayernligisten. In diesem Falle konnte man noch darauf verweisen, dass Meitingen wieder in den oberen Rängen zu erwarten sein wird.

Mühlhausen kämpft leidenschaftlich

Nun in Mühlhausen die Segel streichen zu müssen, hat zur Folge, dass die Stimmung am Schüsselhauser Kreuz einen Tiefpunkt erreicht hat. Ganz anders sieht es in Mühlhausen aus. Spielertrainer Philipp Pistauer und die Seinen dürften sich derzeit im Stimmungshoch befinden. Mühlhausen kämpfte gegen die drei Klassen höher spielenden Aindlinger leidenschaftlich und spielte sich den Sieg verdient heraus. Bereits in der 3. Minute erzielte Marco Tolj das 1:0 für die Gastgeber. Es dauerte bis zur 48. Minute, bis Simon Knauer für Aindling ausglich. Daniel Mate gelang schließlich der vorentscheidende Treffer für Mühlhausen (71.). Niklas Kirchgeßner machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar (90. + 2).

Während Mühlhausen damit in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs steht, könnte man in Aindling mit einer Prise Sarkasmus sagen: Jetzt können sich die Aindlinger ganz auf die Punkterunde konzentrieren und brauchen nächste Woche kein weiteres Pokalspiel mehr zu bestreiten. (jeb, AN)

TSV Mühlhausen Pistauer, Schubach, Stockinger (73. Heinz), Barl, Schunter, Mate, Dodaro (46. Kirchgeßner), Pörner, Tolj, Haug (62. Sperner), Schmid.

TSV Aindling Bernhardt, Aktürk, Michael Hildmann, Tobias Hildmann, Danner (68. Radoki), Wiedholz, Modes, Ettner, Schäffner (46. Shushe), Kratzer (46. Inan), Knauer.

Tore 1:0 Tolj (3.), 1:1 Knauer (48.), 2:1 Mate (71.), 3:1 Kirchgeßner (90. + 2) Zuschauer 120.

