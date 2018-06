05.06.2018

Muss Türkspor sein Team abmelden? Lokalsport

Fußball: Die Aichacher haben nach dem Abstieg aus A-Klasse Probleme

Noch vor wenigen Jahren zählte Türkspor Aichach zu den etablierten Kräften in der Kreisklasse Aichach. Nun droht der Mannschaft, die im Josef-Bestler-Stadion ihre Heimspiele austrägt, das vorläufige Aus.

Nach dem feststehenden Abstieg in die B-Klasse spricht der Zweite Vorsitzende Engin Özulu von Problemen: „Wir sind am überlegen, ob wir nicht ein Jahr lang keine Mannschaft melden und sozusagen für eine Spielzeit von der Punktrunde pausieren. Wir haben jetzt schon viele Abgänge und außerdem haben wir finanzielle Probleme.“ Auch das spielende Trainerduo Nail Ünsal und Serdar Can, die erst während der Saison übernommen hatten, sind in der kommenden Spielzeit nicht mehr an Bord. Zuvor hatten bereits Torjäger Arsim Kadirolli und Eddy Korelko (beide BC Aichach) ihre Abschiede angekündigt. „Der Abstieg macht es für uns nicht einfacher, eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison an den Start zu bringen“, erklärt Özulu. Entschieden sei aber noch nichts. „Wir werden diese Woche mit den Spielern sprechen und dann eine Entscheidung treffen. Wenn wir eine Saison pausieren, würde das uns zwar finanziell entlasten, aber das macht man natürlich nicht gerne.“ (sry-)

