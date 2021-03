vor 34 Min.

Nach Saisonabbruch: So geht es bei den heimischen Schützen weiter

Plus Der Schützenbezirk bricht die Saison ab. Besonders für die Gundelsdorfer Luftgewehrschützen kam die Corona-Pandemie zur Unzeit. Wie sie sich fit halten.

Von Sebastian Richly

Der März läutet normalerweise die heiße Phase der Saison bei den heimischen Schützen ein. Dann entscheidet sich, wer Meister wird und wer absteigen muss. Freud und Leid können dabei ganz eng beieinander liegen. Im Moment sind die Schießstände aber verwaist. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Bei den höherklassigen Schützen wurde die Saison bereits für beendet erklärt. Doppelt bitter ist das für die Gundelsdorfer Tagbergschützen, bei denen sich aber trotz Lockdown einiges tut.

Für die Luftgewehrschützen aus Gundelsdorf wird es also erneut nichts mit dem Aufstieg in die Bayernliga. Mit zwei deutlichen Siegen war der Vizemeister des vergangenen Jahres in die neue Schießzeit gestartet. Nachdem Tagberg in den vergangenen Jahren teilweise haarscharf am Aufstieg gescheitert waren, wollte es das Team um den Sportlichen Leiter Gottfried diesmal erst recht wissen. Doch nun macht Corona Gundelsdorf erneut einen Strich durch die Rechnung. Überraschend kommt das für Schmid nicht: „Damit haben wir gerechnet. Das Schießen fehlt uns unheimlich. Vor genau einem Jahr hatten wir hier unseren Heimwettkampf. Alle denken gerade sehnsüchtig zurück, wie toll das war.“

Schon bald nach diesem „Festtag“ war die in der Oberbayernliga-West dann zu Ende. Die Gundelsdorfer hätten im April als Vizemeister am Qualifikationsschießen in München-Hochbrück um den Aufstieg schießen sollen. Aufgrund der Pandemie wurde der Wettkampf abgesagt. Dabei wäre Gundelsdorf aufgrund des Ringdurchschnitts während der Saison als Favorit in die Qualifikation gegangen. Gottfried Schmid nimmt die Situation an: „Uns konnte nur Corona stoppen. Das ist natürlich umso bitterer, aber wir haben weiterhin das Ziel, in die Bayernliga aufzusteigen. Da lassen wir nicht locker.“

Schießen: Warum Gundelsdorfs Simon Bauer trainieren darf

Obwohl die Tagbergschützen mit Ausnahme von Bayernkaderschütze Simon Bauer derzeit nicht an die Schießstände dürfen, wird dennoch fleißig trainiert. Schmid: „Man kann auch zuhause üben – natürlich ohne Druckluft und Kugel, dafür mit einer Art Laser Pointer. Eine Scheibe wird an die Wand geklebt und dank des Computers sieht man genau, wie gut man geschossen hat.“ Mit einem Wettkampf vor Publikum könne man das aber nicht vergleichen. Wann die Gundelsdorfer wieder trainieren dürfen, steht noch nicht fest, Schmid rechnet aber damit, dass die neue Saison im Oktober starten kann: „Wir werden den ein oder anderen Vorbereitungswettkampf mehr brauchen. Nach so einer langen Pause muss man erst einmal sehen, wo man steht. Da kommt es dann auf die mentale Stärke der Schützen an.“ Kontakt halten die Tagbergschützen über WhatsApp, wobei die Vorfreude auf das erste gemeinsame Training riesig ist.

Gute Chancen auf den Aufstieg hatten auch die Gemütlichkeitsschützen aus Todtenweis in der Bezirksoberliga Nordwest. Mit zwei Siegen startete das Team um Topschütze Tobias Baumeister in die Saison. Mit 1544 Ringen präsentierte sich das Team gegen Absteiger Alberzell beim bislang letzten Wettkampf in glänzender Form – so viele Ringe erreichte bislang kein Team der Liga in dieser Saison. Die Saison beendet ist auch für die weiteren heimischen Teams in der BOL Alpenrose Rehling, Jagdlust Gallenbach und Almenrausch Willprechtszell. Überhaupt nicht an die Schießstände ging es für die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach in der Oberbayernliga Nordwest. Der Vizemeister des Vorjahres befand noch in der Vorbereitung auf die im November beginnenden Saison. Durch den Lockdown war allerdings schon vor dem ersten Schießen Schluss.

Auch für die vielen Mannschaften im Gau Aichach gab es keinen Rundenwettkampf. Der Gau verzichtete auf Fernwettkämpfe und so kam es gar nicht erst zu Duellen um Punkte und Ringe.

