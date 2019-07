vor 20 Min.

Nachwuchs greift nach dem Pokal

Christoph Hartmann spielt für die U17 des FC Stätzling und will am Samstag den Titel im Kreispokalfinale in Stotzard gewinnen.

Am heutigen Samstag finden in Stotzard die Finalspiele von der E- bis zur B-Jugend statt. Warum das Duell zwischen der U17 des BC Aichach und des FC Stätzling so besonders ist

Von Sebastian Richly

Was die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf bereits geschafft haben, das wollen viele Nachwuchsfußballer aus dem Wittelsbacher Land am heutigen Samstag ebenfalls erreichen. Gemeint ist der Sieg beim Landkreispokal der Jugendmannschaften. Die Finalspiele von der E- bis zur B-Jugend finden auf der Sportanlage der DJK Stotzard (Marktgemeinde Aindling) statt.

Besonders interessant dürfte das Finale in der U17 werden. Hier treffen der Landesligist FC Stätzling und der Kreisligist BC Aichach aufeinander. Ein weiterer Aspekt ist, dass beim FCS viele Spieler im Kader sind, die aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg kommen. Gleich zwei Spieler plus Trainer Roland Menhardt sind aus Griesbeckerzell, dazu kommen zwei Affinger, ein Obergriesbacher und ein Oberschneitbacher. Und auch Torhüter Florian Hartmann, der in Inchenhofen wohnt und beim TSV mit dem Fußballspielen angefangen hat. Seit einigen Jahren hütet der 17-Jährige das Tor des FCS und spielt gleichzeitig für die Bayernauswahl. Für den Leahader wäre es nicht der erste Pokalsieg, denn bereits vor zwei Jahren war er mit den Stätzlingern erfolgreich. Der Gegner von damals – die Partie endete 2:1 für Stätzling – ist der gleiche wie am Samstag. „Wir kennen die Aichacher gut. Auch wenn aktuell zwei Ligen zwischen uns liegen, ist es ausgeglichen. In einem Spiel kann immer alles passieren“, so der 17-Jährige. Er und sein Team sind gewarnt, denn vor zwei Jahren scheiterte der FCS im Finale des Kreis-Baupokals der U15 eben an genau jenen Aichachern mit 3:5 nach Elfmeterschießen: „Wir werden sie nicht unterschätzen und konzentriert an die Partie herangehen“, erklärt Hartmann, der unbedingt den Sieg holen will: „Wenn man in einem Finale steht, will man auch gewinnen, außerdem ist es etwas Besonderes, den Kreispokal zu holen.“ Besonders für Hartmann, der als Inchenhofener auch einige Aichacher privat kennt. „Nicht nur ich, sondern auch andere Spieler in meinem Team.“ Für Hartmann und Co. wäre es die Krönung einer erfolgreichen Spielzeit. Der FCS landet in der Landesliga am Ende auf Platz fünf. Auch deshalb haben die Stätzlinger die Favoritenrolle inne. Scheinbar mühelos spazierte der Landesligist ins Finale. Im Halbfinale gab es einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen die SG Oberbernbach/Inchenhofen. Bis zur 41. Minute stand es bereits 3:0, und so wurde Florian Hartmann als Torhüter noch vor der Pause ausgewechselt. Das wird im Finale wohl eher nicht passieren, denn auch der BC Aichach zog souverän ins Finale ein. Einer, der den Triumph der Stätzlinger verhindern will, ist Alket Nrecaj. Der Kapitän der U17 des BC Aichach hat selbst großen Anteil am Einzug seines Teams ins Finale. Im Halbfinale gegen die SG Paar-Eisbachtal erzielte der Innenverteidiger den wichtigen Treffer zum 1:0. Am Ende setze sich der BCA mit 3:0 durch. Der 17-Jährige will das aber nicht überbewerten. „Wir hatten Losglück, weil wir Stätzling aus dem Weg gehen konnten. Jetzt sind wir im Finale und wollen natürlich auch gewinnen.“

Allerdings sieht Nrecaj sein Team in der Außenseiterrolle: „Stätzling ist der Favorit, hat aber auch mehr Druck. Wir werden sicher weniger Ballbesitz haben, als in den meisten anderen Spielen, aber wenn wir gut verteidigen ist alles drin.“ Immerhin wissen die Aichacher, wie man den Favoriten aus Stätzling schlägt. Das hat der Baupokal vor zwei Jahren gezeigt und das will der BCA nun wiederholen.

Neben der U17 stehen aber noch weitere interessante Finalspiele auf dem Programm. In jeder Altersklasse vertreten ist der FC Stätzling. Bei der U13 fordert der TSV Pöttmes den FCS heraus und bei der U15 der TSV Dasing. Bei der E-Jugend werden die Finalisten zunächst in zwei Halbfinalspielen ermittelt. Hier treten die SG Rinnenthal/Eurasburg gegen den FC Stätzling und der FC Affing gegen den TSV Friedberg an. Die beiden Verlierer spielen Platz drei aus, danach steigt das Finale der beiden Sieger.

