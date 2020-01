vor 20 Min.

Nachwuchs schießt erfolgreich

Der Nachwuchs des Schützengaus Pöttmes-Neuburg wurde beim Gauehrenabend in Reicherstein geehrt.

Meister werden beim Gauehrenabend in Reicherstein geehrt

Beim Gau- ehrenabend des Schützengaus Pöttmes-Neuburg in Reicherstein blickte Gauschützenmeister Alois Helfer auf das sportliche Jahr zurück.

Nach den Grußworten stellten der neue Gaujugendleiter Max Wenger und die Zweite Gaujugendleiterin Laura Braun die Erfolge der Schützenjugend vor. Besonders hervorgehoben wurden die 15 Jungschützen, die sich über die oberbayerische und bayerische für die deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten und mit einer Medaille ausgezeichnet wurden. Die Jungschützen sind: Christina Ammler, Laura-Marie Ammler, Marie Böck, Sonja Böck, Christine Engel, Milena Glatz, Theresa Grabler, Antonia Hofstetter, Thomas Kupferschmid, Ninive Mai, Peter Mayr, Verena Schleger, Antonia Seemeier, Collien Wiedemann und Pascal Winkelmeier. Bei der oberbayerischen Meisterschaft in der Disziplin Luftgewehr belegte Collien Wiedemann den ersten Platz und Antonia Seemeier den dritten Platz.

In der Disziplin 3-Stellung gewann Lennart Rebele, und Viktoria Ammler (Tagberg Gundelsdorf) holte Platz drei. In der Disziplin Luftpistole wurde Tobias Halbmeir Dritter. Bei der bayerischen Meisterschaft belegte Laura Ammler (Tagberg Gundelsdorf) in den Disziplinen Luftgewehr und 3-Stellung jeweils den ersten Platz. Bei der deutschen Meisterschaft konnte Laura Ammler erneut ihre Klasse unter Beweis stellen und erreichte den Vizetitel bei 3-Stellung und einen dritten Platz beim Luftgewehr. (tbb)

Themen folgen