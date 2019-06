vor 41 Min.

Nachwuchs trumpft auf

Die jungen Sportler der LG Aichach-Rehling zeigen bei schwäbischen Blockwettkämpfen ihr Können

Rund 130 Teilnehmer zwischen zwölf und 15 Jahren gingen bei der schwäbischen Meisterschaft der Blockmehrkämpfe an den Start.

Von der LG Aichach-Rehling stellten sich sieben Athleten den Anforderungen des Wettkampfs, bestehend aus Sprint, Hürdenlauf und Weitsprung für jeden. Die Teilnehmer können sich zwischen Hochsprung, Speerwurf oder Diskuswurf, Kugelstoßen oder Ballwurf sowie 2000 Meter für die Älteren, 800 Meter für die Jüngeren entscheiden. Larissa Schönegger, Hannah Mann, Rama Sein, Annika Faicht und Julia Paula wurden mit der Mannschaft Fünfte in der Altersklasse U 14. Amelie Kitz startete bei den 15-Jährigen, verletzte sich beim Hürdenlauf, kämpfte sich durch die weiteren vier Disziplinen und wurde Sechste. Daniel Funk ging bei den 14-Jährigen an den Start. Nach Problemen beim Hürdenlauf war er im Ballwurf mit 51,5 Metern der Beste. Im Weitsprung verbesserte er seine Bestleistung um 29 Zentimeter auf 5,27 Meter und war Zweitbester der Konkurrenz, wie auch im 100-Meter-Lauf in 12,82 Sekunden. Im 2000-Meter-Lauf kämpfte er sich auf Platz zwei. In der Endabrechnung wurde er Dritter mit 20 Punkten Rückstand auf Platz zwei. Die 2271 Punkte bedeuteten die Qualifikation für die Bayrische. (AN)

Themen Folgen