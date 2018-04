Nächste Niederlage

28.04.2018

FCP unterliegt Seligenporten

Der FC Pipinsried verliert in der Fußball-Regionalliga weiter an Boden. Nach der 1:4-Heimniederlage am Dienstag gegen die Bayern-Reserve hat die Fußballmannschaft aus dem Dachauer Hinterland gestern Abend zuhause auch gegen den SV Seligenporten verloren. Den Oberpfälzern reichte ein Tor vor über 300 Zuschauern für drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der FCP rutscht so langsam auf die Relegation zu. Schon am Montag geht es weiter – auswärts gegen Ingolstadt II. Pipinsried war insbesondere in der ersten Halbzeit drückend überlegen, aber traf das Tor nicht – trotz einer Reihe von hochkarätigen Chancen. Seligenporten überstand das Anrennen der Hausherren mit viel Glück und trifft dann auch noch zum psychologisch besten Zeitpunkt kurz vor der Pause. Und im zweiten Durchgang verteidigen die Gäste mit Mann und Maus den eminent wichtigen Sieg. (AN)

Tor 0:1 (45.) Katidis – Zuschauer 310

