Nervenstark

31.12.2018

Sportschütze Wolfgang Fritz

Es war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte für die Almenrausch-Schützen Willprechtszell-Schönleiten. Im Februar holte das Luftgewehrteam die Meisterschaft in der Bezirksliga Nordwest und schaffte damit erstmalig den Aufstieg in die Oberbayernliga.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte Wolfgang Fritz. Der 38-Jährige schoss an Position zwei sehr konstant. Im Schnitt brachte es der Energie-Elektroniker auf 382,9 Ringe und war damit bester Schütze in einer ohnehin starken Mannschaft. Mit 26:4 Punkten hatte Almenrausch satte zehn Punkte Vorsprung auf Platz zwei. „Das war eine Teamleistung. Wir haben uns den Aufstieg wirklich verdient“, lobt Fritz, der bei Gemütlichkeit Todtenweis anfing und aufgrund seines Umzugs nach Schönleiten den Verein wechselte, seine Kollegen. Neben dem Luftgewehr ist Fritz auch mit der Armbrust und dem Zimmerstutzen erfolgreich.

Die Leser unserer Zeitung wählten den Sportschützen mit 56 Prozent der Gesamtstimmen zum Sportler des Monats Februar. Auch danach hielt Fritz seine gute Form. In der Oberbayernliga-West kämpfen die Willprechtszeller allerdings gegen den Abstieg. Mit 4:12 Punkten liegen die Almenrauschschützen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die Chancen auf den Klassenerhalt sind aber nach wie vor gegeben, auch dank Fritz, der mit durchschnittlich 381 Ringen bester seines Teams ist. Dementsprechend formuliert der 38-Jährige sein Ziel für 2019: „Den Klassenerhalt schaffen, obwohl das ziemlich schwierig wird. Aber es ist möglich.“

