vor 51 Min.

Nervenstark

Schützin Veronika Pfaffenzeller

Die Luftgewehrschützen von Adlerhorst Sulzbach liegen zur Halbzeit auf Titelkurs in der Gauoberliga A, der höchsten Klasse auf Gauebene. Maßgeblichen Anteil daran hat Veronika Pfaffenzeller. Die 20-Jährige ist die überragende Schützin auf Gauebene. Drei Mal hintereinander schaffte die Sulzbacherin das Bestergebnis von starken 395 Ringen. Auch beim Ringdurchschnitt kann keiner mit ihr mithalten. Pro Wettkampf schießt die Sachbearbeiterin 394 Ringe, rund acht mehr als die Nummer zwei der Liga. Diese Leistungen brachten ihr den Titel der AN-Sportlerin der Monate Oktober und November ein.

Mit 10:0 Punkten dominieren die Sulzbacher die Liga. „Es läuft sehr gut. Ich habe mich persönlich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.“ Auch beim Gau-Damenschießen siegte Pfaffenzeller. Beim Landkreiskönigschießen holte die 20-Jährige, die vor zwölf Jahren mit dem Schießen angefangen hat, Platz fünf.

Auch für das Jahr 2020 hat die 20-Jährige hohe Ziele. „Wir wollen jetzt auch Meister werden und wenn möglich aufsteigen.“ Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn bereits in der vergangenen Saison wurden Pfaffenzeller und Co. Meister, stiegen aber nicht auf. „Nur die besten Teams vom Ringdurchschnitt her steigen auf, also müssen wir nicht nur jeden Wettkampf gewinnen, sondern auch noch möglichst viele Ringe erzielen.“ Dazu will auch die jüngste Schützin im Team beitragen: „Meinen Durchschnitt zu halten, ist mein Ziel, und eventuell meinen Bestwert noch um ein oder zwei Ringe steigern.“ Das dürfte schwierig werden, denn maximal sind 400 Ringe bei 40 Schuss drin.

Das Maximale will Pfaffenzeller auch bei der Wahl zum Sportler des Jahres rausholen. Bei der Monatsabstimmung erhielt sie 69 Prozent der Stimmen.

Themen folgen