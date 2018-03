vor 36 Min.

Nervenstarke Lokalmatadoren Lokalsport

Gute Leistungen beim Hallenspringturnier in Thierhaupten.

Zum Abschluss des Hallenspringturniers in Thierhaupten wurde es bei der Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde für das Publikum nochmals spannend. Als Sieger ging schließlich Werner Ehinger (Lützelburg) auf Ayscha hervor.

Die gesamte Springreiterelite aus dem schwäbischen und bayerischen Raum gab sich in Thierhaupten ein Stelldichein und kämpfte um gute Platzierungen. Wolfgang Puschak aus Aystetten gewann die Springpferdeprüfung A* und A** mit seinem jungen Pferd Dourados.

In der ersten Abteilung der Springprüfung der Kl. M* freute sich Dietmar Bschorr (Holzheim) auf La Candela über den Sieg vor Chantelle Bremer auf Chelita (Thierhaupten) kam auf Rang drei.

Die Springprüfung Kl. A* wurde in der ersten Abteilung von Tina Becher aus Lützelburg gewonnen. Bei der Springprüfung Kl. L ging Susanne Rupp (Achsheim) auf Maitagorry als Siegerin hervor. Die elfjährige Samira Meir vom Reitverein Thierhaupten war mit ihrem Pony Zöthen’s Dali in rasanter Geschwindigkeit unterwegs und platzierte sich auf Rang fünf.

In der Springprüfung Kl. M* landete Michael Bogenhauser (Fischach) auf Platz zwei. Das Highlight war eine M**, die von Werner Ehinger auf Ayscha gewonnen wurde.

Die Springprüfung Kl. A** brachte das Vereinsmitglied Julia Meyr in der 1. Abteilung als Siegerin auf Naomi und in der 2. Abteilung auf Coco Beach als Zweitplatzierte hervor. Sabrina Grimm vom Reitverein Thierhaupten lag in der zweiten Abteilung auf dem fünften Platz. In der Kl. L siegte Dietmar Bschorr aus Holzheim auf La Candela. Voll besetzte Tribünen gab es wiederum bei der Stilspringprüfung Kl. E, in der Julia Radke vom Reitverein Thierhaupten auf Platz vier landete, gefolgt von Samira Meir, die zwar schneller unterwegs war, aber beim letzten Sprung eine Stange warf. In der Springprüfung Kl. M* nutzte noch einmal Chantelle Bremer auf Chelita den Heimvorteil. (hils)

Themen Folgen