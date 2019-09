vor 39 Min.

Netzt Kapitän Jung für Ecknach wieder ein?

Der Kapitän des VfL Ecknach hat sich vor dem Heimspiel gegen den SC Altenmünster im Training zurückgemeldet. Gäste haben im September noch nicht getroffen.

Von Johann Eibl

Das gehobene Mittelfeld ist derzeit die Heimat für die Fußballer des VfL Ecknach. Am Sonntag erwarten sie um 15 Uhr den SC Altenmünster. Es wird ihr fünftes Heimspiel in dieser Runde der Bezirksliga Nord sein. Nach einem tollen Start mit drei Siegen wurde in der Zwischenzeit nur ein weiterer „Dreier“ eingefahren – vor zwei Wochen vor eigenem Publikum gegen den TSV Nördlingen. Damals konnte gleich ein 5:1-Erfolg gefeiert werden.

Bislang konnten die Ecknacher zuhause nicht bezwungen werden und das sollte, wenn es nach Spielertrainer Daniel Framberger geht, auch so bleiben. „Ein wichtiges Spiel für uns, das die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben kann. Mit einem Sieg würden wir uns erst einmal deutlich vom Tabellenkeller distanzieren“, sagt der 29-jährige Augsburger.

Ecknach: Gegen Kontrahenten mit gleicher Kragenweite punkten

Partien gegen Mannschaften aus den unteren Regionen misst er im Moment besondere Bedeutung bei, „weil wir gegen die Topteams wenig bis gar nichts holen“, merkt Framberger an. Eigentlich wäre es sein Anspruch, auch gegen diese Teams mithalten zu können, die Auftritte in Stätzling und Meitingen hätten aber gezeigt, „dass wir davon zur Zeit weit entfernt sind“.

Umso wichtiger sei es daher, gegen Kontrahenten zu punkten, welche eine ähnliche Kragenweite haben, vor allem vor eigenem Publikum. „Wir haben zuhause fast immer eine ordentliche Kulisse, da stehen wir auch ein Stück weit in der Pflicht, etwas zurückzugeben. Bis jetzt gelingt uns das und ich hoffe, wir können gegen Altenmünster nachlegen“, sagt der Übungsleiter.

Framberger selbst wird gegen die Mannschaft aus dem Augsburger Landkreis voraussichtlich weiterhin nicht mitwirken können. Defensivmann Johannes Grimm kränkelte unter der Woche etwas, steht aber wahrscheinlich zur Verfügung. Im Urlaub weilt Außenverteidiger Fabian Ettinger. Dafür trainierte Stürmer und Kapitän Christoph Jung am Donnerstag erstmals nach seinem Bänderriss wieder mit der Mannschaft. Für ihn kommt aber nur ein Kurzeinsatz in Frage, wenn zum Ende des Spiels seine Torjägerqualitäten gebraucht werden sollten. In zwei Spielen, die er in dieser Saison absolviert hat, hat er zweimal getroffen.

Altenmünster war über die Relegation in die Bezirksliga gekommen

Beim Gegner aus Altenmünster, der momentan punktgleich ist mit dem FC Mertingen, möchte man das Vorhaben Frambergers naturgemäß durchkreuzen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge braucht die Truppe um Spielertrainer Peter Ferme unbedingt Zählbares, will man nicht auf Dauer in der Abstiegszone verweilen. Das jüngste 0:1 gegen den TSV Aindling sollte dem SC Altenmünster ein wenig Mut machen, denn diese Niederlage wäre durchaus zu vermeiden gewesen. Allerdings klappt es in diesen Wochen nicht so recht mit dem Schießen von Toren. Der letzte Treffer trägt das Datum vom 31. August und wurde beim 3:0 daheim gegen den BC Adelzhausen erzielt. In den bisherigen neun Punktspielen hat noch kein einziger Fußballer aus Altenmünster mehr als zwei Mal getroffen. Das könnte eine Chance für den VfL darstellen.

2018 war Altenmünster über die Relegation in die Bezirksliga eingezogen. Das erste Jahr verlief ähnlich wie nun die zweite Runde. Im Mai 2019 schloss der SC die Saison auf dem elften Platz ab, nachdem er sich die meiste Zeit nahe an der Gefahrenzone bewegt hatte. Sergej Scheifel, den man in der Region von seiner Zeit in Aindling und in Griesbeckerzell her kennt, legt nun eine Pause ein. Eine Personalie, die zu einer Schwächung der Mannschaft führte.

Themen folgen