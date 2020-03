04.03.2020

Neue Gesichter im Gau Aichach

Auf der Jahreshauptversammlung in Sulzbach werden zwei wichtige Aufgaben im Vorstand besetzt. Gauschießen tragen die Kühbacher Schützen an den heimischen Ständen aus

Ein ereignisreiches Jahr liegt für den Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir seit seiner Wahl 2019 hinter sich. Das unterstrich er bei der Gau-Jahreshauptversammlung in Sulzbach.

Seit Anfang des Jahres bietet der Gau ein Gaustützpunkttraining im vierwöchentlichen Rhythmus und immer montags, abwechselnd in Kühbach und in Todtenweis an. Dort findet ein wettkampforientiertes Training für Schüler und Jugendliche statt. Drei bis fünf entsprechend ausgebildete Jugendleiter und Trainer sind vor Ort und geben Hilfestellung. Nach längerer Suche nach einem Gausportleiter und einer zweiten Gaudamenleiterin konnten beide Posten besetzt und in einer Nachwahl bestätigt werden. Manfred Ruf löst Erich Eibl nach 29 Jahren als Gausportleiter ab. Als zweite Gaudamenleiterin stellte sich Joan Forster zur Verfügung. Zu den Höhepunkten zählten das Gauschießen, der Bezirksschützentag, der Bayerische Auflagecup, das 100-jährige Bestehen von Edelweiß Zahling und Almenrausch Griesbeckerzell sowie der Gauschützenball. Die Landkreismeisterschaft und das Landkreiskönigsschießen wurden in Kühbach ausgetragen. Von den sportlichen Ereignissen berichtete Erich Eibl. Bei der oberbayerischen Meisterschaft holten die Aichacher drei Meister- und vier Vizemeistertitel. Bei der Bayerischen konnten die Schützen einen Meister- und drei Vizemeistertitel erringen. Bei der Deutschen waren ein sechster und ein 24. Platz dabei.

160 Mannschaften schießen im Rundenwettkampf. Beim Damenschießen war die Zahl der Teilnehmerinnen etwas rückläufig, was laut Gaudamenleiterin Sandra Arenz auf ein Missverständnis zurückzuführen ist. 2020 findet das Damenschießen am 20. September in Kühbach statt. Seit 34 Jahren betreut Gaujugendleiter Paul Schapfl die Schützenjugend. Besonders erwähnenswert nannte er die kürzlich im Rundenwettkampf erzielte Bestleistung von Hannah Rott mit 294 Ringen. Schapfl berichtete zudem von den einzelnen Wettkämpfen und Vergleichskämpfen mit anderen Gauen. Das Gauschießen 2020 wird von den Vereinigten Schützen Kühbach ausgetragen. Die Eröffnung findet am 7. Mai in Kühbach statt. Schießtage sind vom 8. bis 10. Mai und vom 14. bis 17. Mai. Das Finale wird am 24. Mai ausgetragen, mit anschließender Siegerehrung. Die Ausschreibungen gibt es nur noch online. Für die Schülerklasse (auch mit Lichtgewehr) gibt es ein eigenes Finale mit eigener Meisterscheibe. Die Gaumeisterschaften mit den Feuerwaffen findet am 10., 17. und 24. Oktober statt. (wak)

Themen folgen