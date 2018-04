23.04.2018

Neue Könige im Gau Lokalsport

Beim Gauschießen bekommen die neuen Titelträger ihre Ketten. Trotz des Lobes gibt es einen Wermutstropfen

Insgesamt 361 Starts gab es während der acht Schießtage an den vollelektronischen Ständen in Kühbach und Todtenweis im Zuge des 64. Gauschießens im Schützengau Aichach. Dabei wurden 24950 Schuss abgegeben, wie Schützenmeister Rudolf van Tricht vom ausrichtenden Verein Ecknachtaler Ecknach bei der Königsproklamation berichtete. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann hatte für das Großevent die Schirmherrschaft übernommen und bekam dafür symbolisch einen besonderen Schirm, der mit einem Gewehrkolben geöffnet wird.

In die überwiegend positive Bilanz fiel letztendlich doch ein Wermutstropfen. 27 Vereine aus dem Gau Aichach hatten zwar teilgenommen. Doch aus 13 weiteren Vereinen war eine Teilnehmerzahl mit Null zu verzeichnen. „Das sind über 1000 Mitglieder, von denen keiner dabei war“, gab zweiter Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir zu bedenken.

Die Gauschützenkönige von 2017 trugen am Samstag noch einmal die Königsketten, bevor sie diese an ihre Nachfolger übergaben. In der Königsklasse gab Schützenmeister und Hausherr der Vereinigten Schützen Kühbach, Alois Koller, den besten Teiler vor. Ein 8,0-Teiler sicherte ihm den Gau-Königstitel. Für Theresa Beck von der Vereinigte SG Oberbernbach war es ein 21,3-Teiler, der ihr den Titel Gau-Damenkönigin brachte. Sie trat somit in die Fußstapfen ihres Vaters Karl Beck, der im Jahr zuvor Gauschützenkönig bei den Pistolenschützen war. Karl Beck konnte an diesem Abend die Königskette nicht überreichen. Sein Nachfolger, Gauschützenmeister Franz Achter, war an diesem Abend verhindert. Achter gab seinen Königsschuss in der Disziplin Pistole, einen 63,5-Teiler, am ersten Schießtag ab und blieb damit bis zum Schluss auf Platz eins.

In der Jugendklasse war es die zehnjährige Andrea Hartl von Gemütlichkeit Todtenweis, die mit einem 5,0-Teiler als Beste in ihrer Klasse Gau- Jugendkönigin wurde. Mit einem Siegerlächeln übernahm sie die Königskette von Vorgänger und Vereinskollege Lukas Ivenc. Für den Gau-König bei den Auflageschützen, Rudolf Schlämmer von den Vereinigten Schützen Kühbach, war es nach 2017 der zweite Versuch auf den Titel. Mit der Startnummer 31 erzielte er einen 3,6-Teiler.

Zum Abschluss kam nochmals Rudolf van Tricht zu Wort. Er hofft, dass sich auch 2019 ein Verein traut, das Gauschießen auszurichten. (wak)

