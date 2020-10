vor 3 Min.

Neue Runde beginnt: Handballerinnen des TSV Aichach sind bereit

Iris Kronthaler und die Handballerinnen des TSV Aichach starten am Samstag mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt in die neue Saison.

Die TSV-Frauen starten mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt in die neue Landesliga-Saison. Zuschauer sind erlaubt. Was die Aichacherinnen erwartet.

Von Johann Eibl

Die Fußballer in unserer Region haben bereits losgelegt. Am ersten Wochenende im Oktober sind nun auch die Handballerinnen des TSV Aichach an der Reihe. Sie kämpfen am Samstag ab 17.15 Uhr in der Turnhalle am Gymnasium gegen die HG Ingolstadt erstmals um Punkte in der Landesliga-Saison 2020/21. Die Männer befinden sich noch zwei Wochen lang im Wartestand.

Trotz Corona: Zuschauer bei den TSV-Handballerinnen sind erlaubt

Zunächst war vorgesehen, dass die Premiere in der Grundschule Nord über die Bühne geht. Doch in der Zwischenzeit sind die Arbeiten am Boden in der Halle am Gymnasium erledigt, sodass einem Auftritt an gewohnter Stätte nichts im Wege steht. „Wir trainieren bereits seit einer Woche dort“, erklärt Tini Wonnenberg, die routinierteste Sportlerin beim Aufsteiger. Und es sind auch ganz offiziell Zuschauer zugelassen. Dabei wird man in Aichach erstmals sehen, welche Auflagen im Handball mit dem Corona-Konzept verbunden sind. Das Aichacher Team kann nahezu in kompletter Besetzung antreten; lediglich Lina Schrempel pausiert nach ihrer Schulterverletzung noch, wenngleich sie bereits mittrainiert. Nachdem sie selber als Physiotherapeutin tätig ist, lässt sie nach wie vor Vorsicht walten.

Tina Wonnenberg gehörte auch dem Aichacher Team an, das sich vor gut zwei Jahren nach einer Saison bereits verabschieden musste aus der Landesliga. Diesmal soll es besser laufen. Damals machte sie nach der Rückkehr in die Bezirksoberliga die Erfahrung, dass der Unterschied doch enorm war. Nun sagt sie zu den Aussichten: „Wir haben mehr Erfahrung gewonnen, wir sind reifer geworden. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so krass wird. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Landesliga-Start in Aichach: Viele offene Fragen zum Gegner Ingolstadt

Beim letzten Ausflug in die höheren Gefilde des Handballs folgte auf einen Fehlstart eine markante Steigerung, die aber zu spät kam. Wonnenberg wird ihren Ehemann Thomas, der neuer Trainer ist, in seiner Tätigkeit unterstützen. Dabei will sich mit Richard Hangl auch der neue Abteilungsleiter weiter engagieren.

Über den Gegner weiß man in Aichach nicht allzu viel. Ingolstadt hat den letzten Sieg am 21. Dezember 2019 mit 30:27 in Waltenhofen errungen, es folgten sieben Niederlage in Serie, ehe die Runde abgebrochen wurde. Verlässliche Schlüsse auf die aktuelle Leistungsstärke lassen sich daraus jedoch nicht ziehen.

