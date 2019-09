15:52 Uhr

Neue Saison: Die Ziele der Aichacher Nachwuchsspieler

Der TSV-Nachwuchs startet in die neue Saison. So sehen die einzelnen Mannschaften aus. Bei den Frauen gibt es wieder eine Zweite Mannschaft.

Mit elf Mannschaften gehen die Nachwuchstischtennisspieler und die Frauen des TSV Aichach in den verschiedenen Ligen auf Punktejagd. Trainiert werden die Talente von Valentina Kaprov, Matthias Löw und Sandra Brugger.

Die Mädchen I starten in das zweite Jahr in der Bezirksoberliga. Tina Bscheider, Annika Koppold und Julia Meßner haben starke Konkurrenz doch das Ziel heiß: vorne mit dabei sein. Das Zweite Mädchenteam spielt in der Bezirksklasse A. Das Team um Viktoria Haberer, Antonia Gilg, Amelie Holl, Pia Eidelsburger und Carla Collmenter will ebenfalls vorne mitmischen.

Auch das neuformierte erste Damenteam um Alexandra Miesl, Sandra Brugger und Karin Haberer hat sich gute auf die kommende Saison in der Bezirksliga A vorbereitet. Tina Bscheider und Annika Koppold werden hier als Joker zum Einsatz kommen. Der TSV stellt in dieser Saison wieder eine Zweite Damenmannschaft. Das Team startet in der Bezirksklasse A, in der im 3er Modus (Braunschweiger-System) gespielt wird. Beate Andraschko, Christa Hanslik, Gabi Pettinger , Nina Löw und Julia Meßner haben das Ziel: gut mitspielen.

Ebenfalls gute Chancen rechnet sich das Erste Jungenteam in der Bezirksoberliga aus. An den Start gehen Rafael Konrad, Matthias Ostermair, Fabian Schweizer und Lucas Held. Das Zweite Jungenteam startet eine Klasse tiefer in der Bezirksklasse A Vincent Haberer, Tobias Widmayr, Simon Mayr und Jonathan Pollanka wollen die Klasse halten. Das neuformierte dritte Jungenteam startet in der Bezirksklasse C. Jan Burlefinger, Julius Schmid, Elias Gruber, Elias Holl und Leo Kornprobst freuen sich auf ihre erste gemeinsame Saison. (bdra)

