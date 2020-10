01.10.2020

Neuer Handball-Trainer: Ein Friedberger coacht den TSV Aichach

Die Handballer des TSV Aichach haben einen neuen Spielertrainer: Stefan Knittl. Es ist die erste Station des 26-Jährigen im Erwachsenen-Bereich.

Von Johann Eibl

Vor einigen Tagen sprach Stefan Walther von einem möglichen Neuzugang für die Handballer des TSV Aichach. Ein Spieler, der auf mehreren Positionen in Betracht kommen könnte, meinte er, ohne einen Namen zu nennen, weil man sich noch nicht einig war. Das hat sich gut zwei Wochen vor dem Start der Punktspiele geändert.

Neuer Trainer der Handballer vom TSV Aichach heißt Stefan Knittl

Es handelt sich um Stefan Knittl, 26 Jahre alt, ein Allrounder, der für den TSV Friedberg, seine sportliche Heimat, und den VfL Günzburg jeweils in der Bayernliga spielte. Als er sich im April 2019 aus Günzburg verabschiedete, da war von einem sympathischen Leistungsträger die Rede. In Aichach wird er als Spielertrainer fungieren, damit ist er erstmalig im Bereich der Erwachsenen für eine Mannschaft zuständig. Zuvor hatte er eine A-Jugendauswahl unter seinen Fittichen. Bereits seit dem Juni befand sich Knittl mit Aichach in Gesprächen.

Übergangscoach Stefan Walther soll bald wieder als Spieler fungieren

Stefan Walther war von der Handballabteilung des TSV Aichach zunächst als Nachfolger von Manfred Szierbeck genannt worden. Der Übergangscoach soll sich künftig wieder im Trainerbereich auf die Jugend konzentrieren. Bei den Männern ist vorgesehen, dass er im Hintergrund mitarbeitet. Und nicht zuletzt hofft man darauf, dass Walther auch wieder zu einer festen Größe im Kader wird. Aufgrund einer langwierigen Verletzung in einem Knie rechnet der Keeper erst im kommenden Frühjahr damit, dass er wieder zwischen den Pfosten auftauchen kann.

