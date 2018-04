Neuer Termin für Pipinsried

16.04.2018

Regionalliga-Partie wird wiederholt

Die Regionalliga- Partie zwischen dem SV Schalding-Heining und dem FC Pipinsried muss nach dem Spielabbruch vom Freitagabend neu angesetzt werden. Wie berichtet, hat der Schiedsrichter die Begegnung nach einem tragischen Zwischenfall in der 79. Minute beim Stand von 1:0 für Pipinsried (13. Luis Grassow) abgebrochen. Der Grund: Ein Zuschauer war kollabiert und kämpfte um sein Leben, Notarzt und Sanka fuhren auf das Spielfeld. Auch mit den Lichtverhältnissen wäre eine Fortsetzung schwierig geworden. Der Zuschauer, es handelt sich um ein langjähriges Schaldinger Vereinsmitglied, wurde zunächst von Ersthelfern reanimiert. Wenig später trafen Notarzt und Rettungswagen ein und fuhren direkt aufs Spielfeld, da der Verunglückte unmittelbar bei der Trainerbank lag. Die Zuschauer wurden weggeschickt, die Teams gingen in die Kabine. „Wir akzeptieren die Entscheidung, es war ein tragischer Zwischenfall“, meinte Pipinsrieds Sportlicher Leiter Roman Plesche. (AN)

