Neues Auto für Weixler Lokalsport

Flach und schnell ist das neue Arbeitsgerät von Pirmin Weixler. Ein Mazda MX 5 mit Heckantrieb und 250 PS bei 980 Kilo. Der Inchenhofener tritt in diesem Jahr in der deutschen Tourenwagen-Trophy an.

Der Rennfahrer aus Inchenhofen geht nach komplizierter Suche künftig in der deutschen Tourenwagen-Trophy an den Start.

Endlich war es so weit: Rennfahrer Pirmin Weixler durfte sein neues Rennteam und -fahrzeug auf der französischen Privatrennstrecke Anneau du Rhin kennen-lernen und testen. Der Inchenhofener wird in diesem Jahr in der deutschen Cup- und Tourenwagen-Trophy an den Start gehen. Davor musste er aber erst einmal ein passendes Rennteam finden.

Für Weixler war es eine aufregende Winterpause. „Die Suche nach Sponsoren ist immer ein Geduldsspiel und ein Abwägen zwischen möglichen Fahrerplätzen und dem dafür benötigten Budget“, so Weixler. Für den Inchenhofener ist es zudem wichtig, in welchen Ländern die jeweiligen Rennserien stattfinden. So kam die Entscheidung, dass Weixler in der deutschen Cup- und Tourenwagen-Trophy an den Start gehen will, um den Anforderungen der deutschen Sponsoren gerecht zu werden. Dort sind jeweils zwei Rennwochenenden am Hockenheim- und Nürburgring sowie ein Rennwochenende im belgischen Zolder eingeplant. „Ein passendes Team zu finden, welches dem verfügbaren Budget entspricht, ist im deutschen Motorsport eine Herausforderung, und so musste ich diverse Motorsport-Portale durchforsten.“ Weixler wurde fündig und doch enttäuscht: „Ich hatte ein passendes Rennteam gefunden, welches mir aber vor rund zwei Wochen aus technischen Gründen absagte.“ Der Inchenhofener ließ sich dadurch nicht unterkriegen und begann sofort wieder mit der erneuten Suche. Nach einem Telefonat und etlichen E-Mails wurde die Zusammenarbeit bestätigt und ein Testtag einberufen, welcher am vergangenen Samstag stattfand.

Daraufhin packte Weixler seine Rennklamotten ein und machte sich auf den Weg nach Frankreich, um die besprochenen Details in der Praxis auszuloten. Das Wetter zeigte sich ebenfalls von seiner besten Seite, und das Rennteam sowie das neue Einsatzfahrzeug von Weixler, ein Mazda MX 5, machten einen professionellen Eindruck. So wurde die Zusammenarbeit mit SPS Motorsport in der Nähe des Nürburgrings über die komplette Saison vereinbart.

Das Auftaktrennen der neuen Saison findet vom 13. bis 15. April am Hockenheimring statt. Dort wird Weixler in der separaten MX-5-Turbo-Klasse um die schnellste Zeit sowie den Klassensieg kämpfen. In der vergangenen Saison gewann Weixler den Chevrolet-Euro-Cruz-Cup. Nun freut es sich auf die neue Herausforderung. (wxl)

