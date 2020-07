13:07 Uhr

Neun Abteilungen des TSV Aichach führen Feriencamp durch

Handstände, Würfe und viel Bewegung – beim Feriencamp des TSV Aichach war von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr jeden Tag etwas anderes geboten. Neun Abteilungen, unter anderem Turnen rechts) und Handball , stellten jeweils ihre Sportart vor.

Olympischer Gedanke beim Aichacher Feriencamp

Die Teilnehmer im Alter zwischen sechs und zehn Jahren hatten sichtlich Spaß. „Wir sind Olympia“ lautete das Motto der Woche in Anlehnung an die Olympischen Sommerspiele, die in diesem Jahr eigentlich hätten stattfinden sollen. (AZ)

Bild: Sebastian Richly





