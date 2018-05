08:58 Uhr

Neun Tore am Vatertag Lokalsport

Kevin Haukes Tage im Hollenbacher Dress sind gezählt. Der Mittelfeldstratege (links) erzielte gestern ein Tor. In der nächsten Saison wird er Spielertrainer in Waidhofen.

Der TSV Hollenbach schießt gestern aber eins mehr als Gastgeber FC Lauingen und gewinnt damit mit 5:4 beim Absteiger

Erfolgreicher und torreicher „Vatertagsausflug“ für den TSV Hollenbach gestern in den Kreis Dillingen – der TSV gewann das Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord mit 5:4. Bitter ist für die als Absteiger feststehenden Gastgeber, dass sie auch mit vier Toren nicht gewinnen können. Trotz 0:4-Pausenrückstand zeigte der FCL nämlich Moral und kam nach einer Aufholjagd auf 3:4 heran.

Spielertrainer Christian Adrianowytsch hatte die Rot-Weißen nach Eckball von Dominik Stark in Führung geköpfelt (18.), Kevin Hauke auf 2:0 erhöht (19.), abermals Adianowytsch per Kopfball (26.) sowie Alexander Mayr fünf Minuten vor der Pause den Vorsprung auf 4:0 ausgebaut. Das reicht eigentlich locker, um eine Partie zu entscheiden. Doch die Lauinger wollten sich ganz offensichtlich so nicht das Fell über die Ohren ziehen lassen und setzten sich zur Wehr. Der FC Lauingen, viele Jahre fester Bestandteil der Landesliga, ist seit Sonntag neben dem FC Horgau zweiter Direktabsteiger. Im letzten Jahr war der Club dem Abstieg über die Relegation gerade noch von der Schippe gesprungen, diesmal reichte es nicht mehr. Seit der Winterpause hat das Team acht Niederlagen, zwei Unentschieden und noch immer keinen Sieg auf dem Konto.

Gestern blieb dem FCL am Ende trotz großen Einsatzes wieder nur eine Niederlage. Einmal traf im zweiten Durchgang der eingewechselte Yigitcan Yüce, zweimal Routinier Sandro Santamaria per Foulelfmeter. Dann lag sogar der Ausgleich in der Luft. Zehn Minuten nach dem Anschlusstreffer war dieser aber raus. Der eingewechselte Werner Meyer sorgte für das 5:3. Kurz vor Ende verkürzte Spielertrainer Markus Nsouli. (mika)

TSV Hollenbach Müller, Stark, Aechter (68. Knauer), Greifenegger, Adrianowytsch, Angelo Jakob, Hauke, Mayr, Witzenberger (46. Anzano) (59. Meyer), Simon Ruisinger, Jonas Ruisinger.

Tore 0:1 Adrianowytsch (18.), 0:2 Hauke (20.), 0:3 Adrianowytsch (27.), 0:4 Mayr (40.), 1:4 Yüce (46.), 2:4 Santamaria (51./FE), 3:4 Santamaria (65./FE), 3:5 Meyer (75.), 4:5 Nsouli (89.) Zuschauer 80

