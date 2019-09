vor 41 Min.

Noch extremer: Oberbernbacher läuft erneut durch die Wüste

Viktor Reger läuft rund 250 Kilometer durch die Atacama-Wüste in Chile. Warum es für den 37-Jährigen diesmal noch härter wird und wie er sich vorbereitet hat.

Von Sebastian Richly

Krämpfe, Erschöpfung, Schmerzen – Viktor Reger ist mit seinen Kräften am Ende. Er denkt ans Aufgeben, doch der Oberbernbacher macht weiter und mobilisiert seine letzten Kraftreserven. Völlig erschöpft erreicht er doch noch das Ziel beim Marathon durch die Sahara. 230 Kilometer über Sand und Felsen bei Temperaturen bis zu 35 Grad im Schatten – eine Grenzerfahrung. Rund ein halbes Jahr später will der 37-Jährige noch einen drauf setzen.

Am Sonntag startet Reger beim Ultralauf durch die Atacama-Wüste in Chile. Wie schon in der Sahara gilt es für Reger, täglich einen Marathon zu absolvieren, an einem Tag sogar die doppelte Distanz. Einen Unterschied gibt es aber zwischen den Läufen: Chile wird noch härter, sagt Reger. Grund ist die Höhenluft, denn die Atacama-Wüste liegt auf mehr als 2500 Höhenmetern. „Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und Chile soll landschaftlich einfach toll sein“, so der selbstständige Schreiner, der sich eine Sache fest vorgenommen hat: „Ich will es dieses Mal mehr genießen. In der Sahara habe ich mich teilweise nur gequält.“ Um besser auf die Widrigkeiten eingestellt zu sein, hat sich Reger speziell vorbereitet: „Letztes Mal habe ich nur Kilometer gefressen, jetzt habe ich mir gezielt Wettbewerbe herausgesucht.“ So legte er etwa in Stuttgart 126 Kilometer am Stück zurück.

26 Bilder In Bildern: Das erlebt Extremläufer Viktor Reger in der Sahara Bild: Viktor Reger

Wüstenlauf: So bereitet sich Viktor Reger vor

Außerdem hat er viele Kilometer mit voller Ausrüstung absolviert: „Man darf nicht unterschätzen, was der Rucksack ausmacht. Jetzt habe ich sehr viel mit Rucksack trainiert. Ich hoffe, es hilft.“ Um sich auf das bergige Terrain der Atacama-Wüste vorzubereiten, hat der 37-Jährige viel in der Höhe trainiert: „Ich war erst letzte Woche in der Schweiz, aber auch sonst viel im Allgäu unterwegs.“

Was ihn genau erwarten wird, weiß er aber selbst nicht. Ob ihm die Erfahrungen von seinem ersten Wüstenmarathon helfen? „Ich denke nicht. Es wird nachts deutlich kälter, die Umstände werden anders sein.“ Immerhin – die Ausrüstung musste er sich dieses Mal nicht komplett neu kaufen. „Zum Glück, nur habe ich mir dieses Mal Doppelsocken mitgenommen, die Blasen waren in der Sahara ein großes Problem.“ Ob ihm die Socken wirklich helfen werden, weiß der Oberbernbacher aber nicht. „Die sind Pflicht, genauso wie die Blasenpflaster. Ich ahne schlimmes“, so Reger, der aber eine Lehre aus der Sahara gezogen hat: „Die Zeit ist dieses Mal absolut zweitrangig. Ich will in erster Linie ankommen und so viel wie möglich laufen. Aber es muss alles passen.“ Beim letzten Mal passte der Magen nicht: Von Krämpfen geplagt, musste sich der 37-Jährige zwingen, zu essen. An der Verpflegung hat sich aber nicht wirklich etwas geändert. Wieder hat der Oberbernbacher rund 14 000 Kalorien dabei, alles möglichst platzsparend verpackt. „Es passt gerade so alles rein. Die Musik und das Solar-Panel lasse ich aber nun zuhause.“ Seine Kamera nimmt er aber wieder mit. „Ich hoffe, ich kann ein paar schöne Fotos machen. Es soll ja abwechslungsreicher werden.“ Neben dem bekannten Wüsten-Terrain gibt es Berge und Schluchten sowie einen ausgetrockneten Salzsee zu sehen, außerdem steht eine Flussüberquerung auf dem Programm.

Während es tagsüber bis zu 35 Grad heiß wird, kühlt es nachts sehr stark ab. „Bis zu Null Grad, wobei es sich noch kälter anfühlt, wenn man den ganzen Tag Sport gemacht hat. Eine dicke Jacke ist Pflicht.“

