Nordvereine gehen leer aus

Bei den Vorrunden zur Kreismeisterschaft in Aichach lösen Südteams die Finaltickets

In der Aichacher Vierfachturnhalle ermittelten die U15-Junioren ihre sechs Finalteilnehmer zur diesjährigen Landkreismeisterschaft. Aufgrund der Absage des TSV Merching waren nur 14 Teams am Start. Die Fahrkarten für die Endrunde holten sich TSV Friedberg, Kissinger SC, SV Mering, SF Friedberg, TSV Dasing und SV Ottmaring. Die Südvereine dominierten, während die Youngster aus dem Landkreisnorden zum Teil knapp scheiterten.

Die U15-Junioren des Kreisligisten TSV Friedberg setzten sich in der Gruppe A ohne Niederlage als Gruppensieger durch. Der FC Affing landete auf dem dritten Platz, der nicht mehr zur Qualifikation reichte. Dahinter folgten die SG Oberbernbach/Inchenhofen und die SG Mauerbach. In der Gruppe B dominierten der SV Mering und der SF Friedberg. Die Ostler starteten mit einem glatten 4:0 über den BC Adelzhausen und fertigten dann die SG Hollenbach/Petersdorf mit 5:0 ab. Den dritten Sieg feierte Friedberg mit einem knappen 1:0 gegen die SG VfL Ecknach, ehe man im letzten Gruppenspiel mit 0:1 dem SV Mering unterlag.

Damit holte sich der Nachwuchs des Landesligisten den Gruppensieg. Zuvor bezwangen die Meringer die SG Hollenbach (2:0), SG VfL Ecknach (5:0) und den BC Adelzhausen (2:1). Für die Autobahner bleib nur der dritte Platz. Die SG Hollenbach/Petersdorf wurde Gruppenvierter und der VfL Ecknach musste sich mit Platz fünf begnügen.

In der Gruppe C mussten die teilnehmenden U15-Youngster nur drei Vorrundenspiele absolvieren, da der TSV Merching fehlte. Der TSV Dasing sammelte dabei zwei klare Siege über den TSV Aindling (4:0) und den SV Ottmaring (2:0). Im dritten Spiel trennte man sich vom BC Aichach mit 0:0. Dabei sah Dasings Valentin Gilg die Rote Karte, als er Aichachs Berkay Öztürk mit einem Schulterzupfer zu Fall brachte – der Aichacher sah dann ebenfalls Rot, als er im Gegenzug den Dasinger zu Seite schubste. Die zweite Fahrkarte zur Endrunde sicherte sich der SV Ottmaring mit einem 3:2-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen den TSV Aindling und einem 2:1-Sieg über den BC Aichach, der am Ende Dritter vor den punktlosen Aindlingern wurde.

Die Endrunde der besten sechs Mannschaften findet am Sonntag, 20. Januar, statt. (r.r)

