Warum Viktor Reger aus Oberbernbach täglich einen ganzen Marathon lief

Plus Viktor Reger aus Oberbernbach läuft im Mai täglich einen Marathon. Wie er das neben Arbeit und Familie schafft - und warum er noch lange nicht genug hat.

Selbst seine beiden Söhne erklärten Viktor Reger zwischenzeitlich für verrückt. Und die kennen ihren Vater, den Extremläufer, mittlerweile sehr gut. Der Oberbernbacher hatte sich für den Mai ein außergewöhnliches Ziel gesetzt: jeden Tag einen Marathon laufen. Selbst für den 41-Jährigen, der schon bei zwei Wüstenmarathons angetreten war, eine neue Herausforderung. Am Ende waren es 1311 Kilometer, 11800 Höhenmeter. Dafür benötigte Reger 140 Stunden und verbrannte 119.000 Kalorien.