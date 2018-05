Oberbernbach setzt auf die Jugend

Fußball-Relegation

Sind Aindlings Landesliga-Zeiten gezählt?

Nach einer ausgesprochen schwachen Vorstellung in der zweiten Halbzeit verliert der TSV Aindling gestern Abend in Gersthofen mit 0:3 und manövriert sich in eine sehr schlechte Ausgangsbasis fürs Rückspiel am Sonntag