Oberbernbacher Ehepaar läuft den Baikalsee-Marathon

Plus Tatjana und Viktor Reger aus Oberbernbach nehmen am Baikalsee-Marathon teil. So ergeht es dem Ehepaar bei minus 15 Grad, eisigem Wind und schlechter Sicht.

Am Ende war es für Viktor Reger nur noch eine Qual. Beinahe die Hälfte der 42 Kilometer war an Laufen nicht mehr zu denken. Bei minus 15 Grad, eisigem Wind und schlechten Sichtverhältnissen quälte sich der Oberbernbacher mit Knieschmerzen am Sonntag beim Marathon über den Baikalsee in Sibirien ins Ziel. „Wenn der Lauf zwei Kilometer länger gegangen wäre, hätte ich aufgeben müssen“, so der selbstständige Schreiner, der am Ende rund 5.15 Stunden benötigte.

Am Start hatten Viktor und Tatjana noch gut lachen. Bild: Tatjana Reger

Ehefrau Tatjana erging es deutlich besser, obwohl die Ausgangslage deutlich schlechter war. Denn die 38-Jährige konnte sich nicht auf den Wettbewerb vorbereiten. Zwei Wochen lang machte eine Mittelohrentzündung das Training unmöglich. Zum Lauf war die Oberbernbacherin, die in Sibirien geboren ist, aber dann fit. Am Ende holte sie Platz drei in der Damenwertung über die Halbmarathon-Distanz. Etwas mehr als zweieinhalb Stunden benötigte sie für die verschneite Strecke: „Es lief wirklich gut. Ich hatte aufgrund der Vorgeschichte keine großen Erwartungen.“

Nicht nur deshalb ist sie sehr zufrieden: „Beim Lauf war es schon etwas schade, dass man nicht sehr viel gesehen hat. Aber die Landschaft ist traumhaft schön – das haben wir die Tage zuvor sehen können. Es waren schwierige Verhältnisse, aber wenn man sich da durchkämpft, ist man hinterher umso glücklicher.“ Ursprünglich wollte die Oberbernbacherin die volle Distanz über 42 Kilometer laufen, durfte aber nicht. Jetzt ist sie froh darum: „Ich wäre schon ins Ziel gekommen, aber halt wie. Es war sehr eisig, mein Gesichtsschutz ist gleich mehrmals festgefroren.“ Mitten auf dem See war dann Schluss für Tatjana Reger.

Schnee statt Sand: Extremläufer Viktor Reger nahm zusammen mit Ehefrau Tatjana am Baikalsee-Marathon teil. Bei Minus 15 Grad hatte der Oberbernbacher mit Knieschmerzen zu kämpfen und benötigte so mehr als fünf Stunden für die 42 Kilometer über den gefrorenen See in Sibirien. Video: Viktor Reger

Oberbernbacher Ehepaar liebt Extremläufe

Für Ehemann Viktor war da erst die Hälfte geschafft: „Ich war schon mit einem Bein im Zelt und wusste, dass es hart wird.“ Er sollte recht behalten, kämpfte sich aber bis ins Ziel am anderen Ufer des Sees. Rund 5.15 Minuten war der Oberbernbacher unterwegs: „Es war kein Genusslauf. Ich wollte die Kälte, hab sie bekommen und dann gelitten. Es war deprimierend. So geht es aber den meisten.“ Schlimmer als die Kälte war für Reger aber der Untergrund. „Normales Laufen war sehr schwierig. Der Schnee war nicht fest, was die Sache sehr langsam machte. Die Kondition war nicht das Problem.“

Auf der Strecke wurde es dann ganz schön eisig für Tatjana Reger. Bild: Tatjana Reger

Dennoch ist der Oberbernbacher froh, diese Erfahrung gemacht zu haben: „Laufen ist Urlaub für den Kopf. Solche Erfahrungen machen einen stärker und sind etwas, was man nur einmal im Leben macht.“ Zurück an den Start ging es mit einem Luftkissenfahrzeug. Selbst das benötigte rund eine Stunde. Reger: „Das hätte ich nicht gedacht. Bei den Bedingungen tut sich selbst so ein Fahrzeug schwer.“

Große Müdigkeitserscheinungen gab es nach dem Lauf im Hause Reger übrigens nicht. Noch am selben Tag ging es zurück ins Wittelsbacher Land. Am Montagmittag war das Ehepaar wieder in Oberbernbach , am Nachmittag stand Viktor Reger schon wieder in seiner Schreinerei. „Ich war etwas müde, aber das ging schon.“ Für das Läufer-Paar stehen in diesem Jahr noch einige Herausforderungen an. Gemeinsam geht es Ende März zum 24-Stunden-Lauf nach Heilbronn. Viktor Reger nimmt Ende April am Marathon durch die Namib-Wüste in Namibia teil – das ultimative Kontrastprogramm also zum eisigen Sibirien.