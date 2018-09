Obergriesbach bleibt dran

01.10.2018

3:1-Sieger beim Team zwei des TSV Dasing. Aindling II gewinnt in Hollenbach

Aichach Der SV Obergriesbach bleibt dem Spitzenreiter aus Tandern in der A-Klasse Aichach auf den Fersen. Die Kinzel-Elf setzte sich in einer ansprechenden Partie beim TSV Dasing II mit 3:1 durch.

Pöttmes II – Laimering-Rieden 1:2

Die spielbestimmenden Gäste führten zur Pause verdient mit 2:0. Bereits in der fünften Minute erzielte Philip Lehner die Führung, als die heimische Abwehr im Tiefschlaf agierte. Marvin Gaag erhöhte auf 2:0 (18.). Nach der Pause ein völlig anderes Bild; jetzt war Pöttmes hellwach und bestimmte das Spiel. FCL-Keeper Robert Schmidberger, der mehrmals seine Klasse unter Beweis stellte: „Das war am Ende ein glücklicher Sieg für uns, aber wir waren vor dem Wechsel einfach zielstrebiger.“ Pöttmes belohnte sich lediglich mit dem Anschlusstreffer durch Thomas Bahlmann.

Tore 0:1 Lehner (5.), 0:2 Gaag (20.), 1:2 Bahlmann (62.) Zuschauer 50.

Hollenbach II – Aindling II 2:3

Der Gast aus Aindling nahm die Punkte mit. „Wir hatten am Ende nicht mehr das Niveau, um so ein Spiel erfolgreich zu gestalten“, beklagte TSV-Spielertrainer Plamen Nikolov die erneuten individuellen Fehler im Defensivverhalten. Im zweiten Abschnitt sah Nikolov seine junge Truppe zwar verbessert im Zweikampfverhalten: „Aber wir haben dann einfach zu viel gewollt und wurden dafür bestraft.“ Schon in der dritten Minute gelang Michael Mahl die Führung nach einer Dax-Flanke. A Markus Kurz sprintete in einen zu kurzen Rückpass und traf zum 1:1. Acht Minuten später nutzte Kurz einen erneuten Fehler zur Pausenführung. Martin Völkl sorgte für den Hollenbacher Ausgleich und Christoph Herb für das 2:3.

Tore 1:0 Mahl (3.), 1:1 Kurz (18.), 1:2 Kurz (26.), 2:2 Völkl (60.), 2:3 Herb (86.) Zuschauer 100.

Dasing II – Obergriesbach 1:3

Ein packendes Derby sahen die knapp 100 Besucher auf der Dasinger Sportanlage. Die junge Garde der Platzherren zeigte eine ausgesprochen starke Begegnungen und führte durch einen Strafstoß von Michael Fesenmayr. Der Tabellenzweite aus Obergriesbach konterte aber im Gegenzug; Torjäger Sebastian Kinzel versenkte einen Freistoß aus 18 Metern knallhart flach ins untere Toreck. Aus dem Spiel heraus gelang Kinzel nicht viel, denn in Maximilian Claßen hatte er einen aufmerksamen Begleiter. Nach dem Seitenwechsel ging Obergriesbach durch Sascha Huber in Führung. Und als Markus Asam im Strafraum zu Fall kam, nutzte Sebastian Kinzel den Strafstoß zum 3:1-Endstand.

Tore 1:0 Fesenmayr (42.), 1:1 Kinzel (44.), 1:2 Huber (58.), 1:3 Kinzel (76.) Zuschauer 100.

Ecknach II – Türken Schrobenh 0:0

Ein ausgeglichenes Spiel sah VfL-Berichterstatter Kilian Failer: „Das war ein offener Schlagabtausch.“ Mustafa Halici verfehlte vor dem Seitenwechsel mit der größten Möglichkeit die Führung und VfL-Schlussmann Baris Özkan parierte einen Schuss von Eroglu Yusuf in höchster Not. Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Wagner zweimal an Gästekeeper Avni Özcan. Nach dem Wechsel bebte die Querlatte der Gäste bei einem Freistoß von Timo Burgstaller. Ecknach hatte nun mehr vom Spiel; Benedikt Blaufuß scheiterte allein vor Torhüter Özcan. Kurz vor dem Ende verpasste Eroglu Yusuf den Siegtreffer für die Türkenelf.

Gelb-Rot Kahmet Kasim (77. SOB) Zuschauer 50.

Aresing II – Mauerbach 0:5

In Schönheit die Punkte abgeliefert: So fasste BCR-Berichterstatter Öttl den Auftritt der Heimelf kurz zusammen. „Wir haben toll kombiniert, aber vor dem Tor waren wir mit unserem Latein am Ende.“ Die Tore machten die sehr lauffreudigen Gäste. Schon in der fünften Minute traf Simon Schneider zur Führung, die Torjäger Stefan Fürst ausbaute. Auch danach kombinierten die Platzherren sehr gefällig, allein im Abschluss waren sie viel zu harmlos. Viel giftiger präsentierte sich Mauerbach. Sebastian Friedl und noch zweimal Stefan Fürst legten drei weitere Treffer, nach. (r.r.)

Tore 0:1 Schneider (5.), 0:2 Stefan Fürst (44.), 0:3 Friedl (48.), 0:4 Stefan Fürst (81.), 0:5 Stefan Fürst (88.) Gelb-Rot Schneider (57./SGM) Zuschauer 30.

Hörzhausen – Weilach 3:2

Tore 1:0 Obey (14.), 1:1 Höß (35.), 2:1 Obey (38.), 3:1 Obey (44.), 3:2 Wollesack (57.) Zuschauer 250.

