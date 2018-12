Obergriesbach marschiert ins Finale

vor 58 Min.

Titelverteidiger SG Dasing/Ecknach (rechts Fabiao Gastl) sicherte sich die Teilnahme an der Finalrunde.

U19 des SVO gewinnt Vorrunde bei der Landkreismeisterschaft. Auch Hollenbach und Dasing weiter

Während die meisten Nachwuchsfußballer erst 2019 ins Geschehen bei den Landkreismeisterschaften im Hallenfußball eingreifen, spielten die A-Junioren bereits zwei Vorrunden aus. Sechs Mannschaften qualifizierten sich für das Finale am Sonntag in Friedberg. Unter anderem sind dann der SV Obergriesbach, der TSV Hollenbach und die SG Dasing/Ecknach am Start.

Im ersten Vorrundenturnier in der Friedberger Sporthalle lieferte die SG Obergriesbach eine starke Vorstellung. Gegen den FC Affing startete die Spielgemeinschaft mit einen 1:0-Erfolg durch den Treffer von Julian Seyfried. Zwei Tore von Noah Schönleben sorgten dann für ein 2:2 gegen die SG Hollenbach. Gegen den Oberligisten Kissinger SC schafften die Gelb-Schwarzen die nächste Überraschung und siegten durch den Treffer von Viktor Wieke mit 1:0. Auch gegen die SG Wulfertshausen/Friedberg genügte den Obergriesbachern ein Treffer von Louis Utz zum 1:0-Erfolg. Gegen die SG Adelzhausen traf erneut Schönleben doppelt beim vierten Tagessieg. Ebenfalls jubeln konnte die SG Hollenbach/Petersdorf. Mit zehn Punkten qualifizierte sich die Spielgemeinschaft souverän für die Endrunde, trotz Platz drei.

In der Gruppe 2 setzte sich der SV Mering durch. . Durch zwei Siege gegen Oberbernbach und Ottmaring löste Titelverteidiger Dasing/Ecknach das Finalticket. (r.r)

