vor 58 Min.

Odenbach gelingt nächster Volltreffer

Junge Aichacherin Boxerin holt nach der deutschen Meisterschaft auch den Sieg beim internationalen Turnier im Schwarzwald. Jetzt träumt 14-Jährige von Europameisterschaft

Von Sebastian Richly

Boxerin Violetta Odenbach ist kaum zu stoppen. Die Aichacherin siegte auch beim internationalen Turnier im Schwarzwald. Beim sogenannten Black Forrest Cup gewann die 14-Jährige alle ihre drei Kämpfe bei den Kadettinnen bis 54 Kilogramm und somit das Turnier. Insgesamt waren mehr als 400 Boxer aus 23 Nationen am Start.

Obwohl Violetta Odenbach lockerer als bei den deutschen Titelkämpfen an die Aufgabe heranging, tat sie sich überraschenderweise im Viertelfinale gegen Felicia Ntoumazios (Niedersachsen) schwer. „Ich bin überhaupt nicht in den Kampf reingekommen. Ich weiß auch nicht, warum“, so die Schülerin der Aichacher Realschule. Nach der ersten Runde schienen die Worte von Vater Wjatscheslaw, der gleichzeitig auch ihr Trainer ist, gefruchtet zu haben, denn am Ende siegte die Aichacherin 4:1 nach Punkten.

Auch im Halbfinale gegen Celine Broccolo (Baden-Württemberg) war es spannend. „Ich wusste, dass ich mich steigern muss“, so Violetta Odenbach. Das tat sie und gewann mit 3:2 nach Punkten. Im Finale traf die Paarstädterin dann auf eine bislang unbekannte Gegnerin. Gegen Josephine Zalesjak aus Dachau gab es ein innerbayerisches Finale. Dabei musste sich Odenbach umstellen, wie sie berichtet: „Sie ist kleiner als ich und hat viel Druck gemacht. Ich musste mehr Beinarbeit leisten als sonst.“ Doch auch davon ließ sich die amtierende Deutsche Meisterin nicht aufhalten. Immer wieder setzte sie Treffer mit Konterschlägen und siegte am Ende 3:2 nach Punkten. Nebenbei gab es für diesen Finalkampf auch einen Sonderpreis. Die Punktrichter kürten die Auseinandersetzung der Schülerinnen zur technisch Besten in der Klasse der Kadettinnen.

Für Violetta Odenbach steht nun noch Ende Juli ein Turnier in Kaufbeuren an, dann gibt es erst einmal eine Pause von zwei Woche, inklusive Urlaub in Spanien: „Da bin ich schon froh darüber. Aber dann geht es auch bald schon wieder weiter“, so die 14-Jährige. Ab September stehen die nächsten Kämpfe auf dem Programm. Fit halten will sich die Aichacherin auch für eine mögliche Europameisterschaft: „Ich hoffe, dass es eine geben wird und ich dabei sein darf.“ Laut Vater Wjatscheslaw Odenbach steht bisher aber noch nichts fest.

