22.02.2020

Odenbach träumt von Europa

Boxerin des TSV Aichach hat in dieser Saison einiges vor. Warum sie ausgerechnet beim Heimspiel wohl nicht antreten darf

2019 war das Jahr der Violetta Odenbach. Die 14-Jährige holte sich den Titel bei den deutschen Boxmeisterschaften in der Altersklasse der Kadettinnen bis 54 Kilogramm den Titel.

Auch 2020 will die 14-Jährige wieder für Furore sorgen. Nun kämpft sie aber bei den Juniorinnen bis 60 Kilogramm. Der Auftakt beim Dom-Cup in Köln ist ihr schon einmal gelungen. Aufgrund der Wetterverhältnisse konnte die Aichacherin zwar nur einen Kampf bestreiten, den gewann sie aber souverän. Bereits am Wochenende ist die Nachwuchsboxerin wieder gefordert. Dann geht es nach Thüringen zu einem Turnier mit dem Bayernkader. Ein sehr wichtiger Wettkampf, wie Vater und Trainer Wjatscheslaw Odenbach erklärt: „Die Trainer wählen aus, wer mit zur Bayerischen und zur Deutschen darf.“ Violetta Odenbach will am liebsten zur Europameisterschaft. Dafür lässt die rund 58 Kilogramm schwere Athletin extra die Südbayerische sausen, um bei einem internationalen Wettbewerb in Litauen die nötige Erfahrung zu sammeln.

Bei den schwäbischen Meisterschaften, die am 4. und 5. April in Aichach stattfinden, wird Odenbach vermutlich aber nicht an den Start gehen, da es voraussichtlich keine Gegnerin in ihrer Klasse geben wird. (sry-)

Themen folgen