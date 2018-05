19:24 Uhr

Örnek vor Rückkehr Lokalsport

Ecknachs Torjäger könnte in Neuburg sein Comeback geben.

Der VfL Ecknach zeigte zuletzt einen kleinen Abwärtstrend. Das Ziel, vor den Landkreiskonkurrenten Hollenbach und Adelzhausen zu landen, ist im Moment akut gefährdet. Hinzu kommt, dass alles andere als eine weitere Niederlage am kommenden Wochenende einem Wunder gleich käme.

Am Samstag um 15 Uhr geht es nämlich zum designierten Meister VfR Neuburg, den VfL-Spielertrainer Florian Fischer so beschreibt: „Das ist zweifellos die Mannschaft mit den besten Einzelspielern. Ein Landesligakader, der mit einer Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Leuten auch noch gut zusammengestellt ist. Aufgrund ihrer Konstanz stehen sie zurecht da oben.“ Konstanz beschreibt äußerst treffend, was die Schützlinge von Christian Krzyzanowski in dieser Saison anbieten. Lediglich einmal mussten sie den Rasen als Verlierer verlassen und das ist bereits 22 Ligaspiele her. Seit August sind die Neuburger nicht zu stoppen, nur ein paar wenige Unentschieden stören die Siegesserie. Eines davon war im Übrigen beim Hinspiel in Ecknach. Stolz erinnert sich Fischer: „Da hatten wir sie am Rande einer Niederlage. Gegen unsere schnellen Konter hatten sie einfach kein Mittel.“ Die beiden Tore für Ecknach erzielte damals Serhat Örnek, der sich nach überstandener Schambeinentzündung und fast einem halben Jahr Pause wieder voll im Mannschaftstraining befindet. Örnek wäre damit eine Option für Samstag. Ausfallen wird dagegen Michael Eibel (Oberschenkelverletzung). Fischer macht sich aber Mut. „Ich erwarte, dass wir diese Herausforderung zu einhundert Prozent annehmen. Wir wollten in die Bezirksliga, um genau solche Gegner zu haben.“ (AN)

