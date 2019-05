17:01 Uhr

Pipinsried: Einer kommt, einer bleibt

Fußball-Regionalliga Muriz Salemovic bildet künftig gemeinsam mit Fabian Hürzeler das spielende Trainergespann beim FCP. Warum der Landsberger das letzte Wort hat

Von Sebastian Richly

Altomünster-Pipinsried Paukenschlag beim FC Pipinsried: Muriz Salemovic (TSV Landsberg) wird neuer Spielertrainer beim Regionalliga-Absteiger. Die eigentliche Überraschung – der bisherige Chefanweiser Fabian Hürzeler bildet mit dem Neuzugang künftig ein Duo. Mit dieser Personalentscheidung ist auch klar, der FCP will so schnell wie möglich die Bayernliga wieder in Richtung Bayerns Elitespielklasse verlassen.

FCP-Vorsitzender Roland Küspert geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir wollen sofort wieder zurück. Nur in der Regionalliga sind wir als Sprungbrett für den Profifußball wirklich interessant. Als Bayernligist ist die Konkurrenz recht groß, talentierte Spieler auf dem Weg nach oben zu bekommen.“ Dabei war nach dem feststehenden Abstieg aus der Regionalliga zunächst nicht klar, ob der FCP nicht dauerhaft mit Bayernliga zufrieden sein wird. Von der Ausrichtung hatte FCP-Manager Roman Plesche seine Zukunft beim Klub aus dem Dachauer Hinterland abhängig gemacht: „Ich persönlich strebe nach oben. Die Frage ist, ob der Verein das auch will, ansonsten bin ich nicht der Richtige“, hatte der 32-Jährige noch unter der Woche gesagt. Jetzt ist die Frage mit dem Duo Salemovic/Hürzeler eindeutig beantwortet. Plesche: „Muriz Salemovic war unser Wunschkandidat. Ich wollte ihn schon länger als Spieler verpflichten. Er war in Memmingen der überragende Akteur der Regionalliga. Jetzt hat er mit Landsberg gezeigt, dass er auch als Trainer etwas drauf hat.“

Plesche zeigt sich zufrieden, dass der FCP auch Fabian Hürzeler, mit dem er seit nun fast drei Jahren in Pipinsried zusammenarbeitet, halten konnte: „Wir wussten beide, dass es so nicht weitergehen kann. Fabi ist weiterhin als Trainer beim DFB tätig und wird uns in so manchem Spiel wieder fehlen. Da war klar, dass wir einen neuen starken Mann brauchen.“ Den hat der FCP nun gefunden. Dass sich Hürzeler und Salemovic verstehen werden, daran hat der Sportliche Leiter keinen Zweifel: „Beide haben sich ja schon ein paar Mal getroffen und sich gut verstanden. Es sind beides junge und ambitionierte Trainer – für mich die Ideallösung.“ Laut Plesche habe Hürzeler von sich aus diese Lösung bevorzugt. Beide sollen gemeinsam den Dorfklub in die Erfolgsspur zurückführen. Plesche: „Fabi rückt etwas zurück, aber vom Prinzip her ist es ein Trainerduo. Sollte es doch einmal unterschiedliche Auffassungen geben, hat Muriz das letzte Wort.“

Dass Salemovic den TSV Landsberg, mit dem er gerade eindrucksvoll die Rückkehr in die Bayernliga perfekt gemacht hat, verlassen wird, stand schon länger fest. Der 30-Jährige hatte einige Angebote, entschied sich aber für den FCP. Das Gesamtpaket überzeugte den Spielmacher letztendlich. „Dort sind einige Spieler verpflichtet worden, die sowohl menschlich als auch sportlich überragend sind, mit denen möchte ich gerne zusammenspielen“, so Salemovic. „Vom Aufwand her ist es nicht einfach“, sagt der 30-Jährige, der in Landsberg wohnt und in Denklingen (Kreis Landsberg) arbeitet. Doch das sei es ihm wert. Zu Saisonbeginn war Salemovic zum TSV Landsberg zurückgekehrt. Bereits von 2008 bis 2016 hatte er für den TSV gespielt, war dann zum Regionalligisten FC Memmingen gewechselt. Den Bayernliga-Absteiger führte er als Spielertrainer zum Landesliga-Meistertitel.

Jetzt soll der Montenegriner den FCP zurück in die Regionalliga führen. Und das mit weiteren Neuzugängen, die Roman Plesche in der kommenden Woche verkünden möchte: „Wir mussten die Trainerfrage schnell klären, um auch mit der Kaderplanung voranzukommen. Muriz ist in alle Entscheidungen eingebunden.“ Eile ist auch geboten, denn am 12. Juli beginnt die neue Bayernligasaison und die Vorbereitung muss noch geplant werden. (mit mmh)

