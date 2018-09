19:30 Uhr

Pipinsried: Manni bender feiert Heimpremiere Lokalsport

Ex-Profi muss mit dem FCP gegen Buchbach ran. Was man im Duell der Dorfklubs erwarten kann.

Der Anfang ist gemacht. Mit dem neuen Trainer Manfred Bender konnte der FC Pipinsried mit 2:1 beim FC Augsburg II gewinnen, hat damit Anschluss an die Relegationsplätze. Zwei Punkte fehlen nur noch bis zu einem rettenden Platz.

Am Samstag (14 Uhr) will das Team um Spielertrainer Fabian Hürzeler die Chance beim Schopfe packen und auch daheim überzeugen, mit einem Sieg und einem guten Spiel die Treue des eigenen Publikums belohnen. Der Gegner ist der TSV Buchbach, gegen den Pipinsried aber nur eines von fünf Heimspielen gewinnen konnte. „Buchbach hat sehr viel Tempo über die Außen. Sie schalten gut um und spielen schnell in die Spitze. Das ist eine Mannschaft mit Leidenschaft und Erfahrung, darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen den Kampf annehmen und erfolgreich sein“, lässt Hürzeler wissen. Neben den verletzen Riccardo Basta und Sebastian Hollenzer fehlen der gesperrte Özgür Sütlü und der verhinderte Michael Denz.

Buchbach hat dreimal die Punkte geteilt. Tabellarisch stehen sie weiterhin nur einen Zähler über dem Strich. Trainer Andreas Bichlmaier ist vor dem FCP gewarnt und erwartet einen unangenehmen Gegner: „Pipinsried erwarten wir zu Spielbeginn mit einem klaren Augenmerk auf solide Defensivarbeit gegen den Ball.“ (fupa)

Themen Folgen