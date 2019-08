vor 54 Min.

Pipinsried dreht Partie in elf Minuten

FCP bleibt durch 4:2-Erfolg beim FC Ingolstadt II weiter ungeschlagen

Der FC Pipinsried hat erneut seine Comeback-Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Bereits in der Vorwoche wandelten die Schützlinge von Muriz Salemovic und Fabian Hürzeler gegen den TSV Schwabmünchen einen 1:3-Pausenrückstand in einen 4:3-Heimsieg um, dieses Mal lag der Regionalliga-Absteiger nach 45 Minuten beim FC Ingolstadt II mit 1:2 zurück und feierte am Ende einen 4:2-Erfolg. Innerhalb von elf Minute drehte der Absteiger die Partie.

Die U21 der Schanzer spielte eine bockstarke erste Hälfte und zeigte, warum die blutjunge Mannschaft bis dato noch ungeschlagen war. „Ingolstadt präsentierte sich sehr spielstark und wir haben im Zentrum überhaupt keinen Zugriff bekommen“, monierte FCP-Manager Roman Plesche, der mitansehen musste, wie Philipp Hermann die Hausherren in Führung brachte. Doch der Gast konnte wenig später ausgleichen: Ein wuchtiger Knaller von Pablo Pigl, der von der Strafraumgrenze aus abzog, fand seinen Weg in die Maschen. Doch der Drittliga-Nachwuchs spielte unbeeindruckt weiter und zog nach einem feinen Spielzug erneut in Front: Noah Schorn markierte das 2:1 (31.).

In der Pause gab es in der Pipinsrieder Kabine taktische Veränderungen, die sich auszahlen sollten. Der FCP nahm das Heft nach dem Seitenwechsel in die Hand und Pigl stellte bei 2:2 (59.) seine Torjägerqualitäten unter Beweis, als er eine Hereingabe über die Linie drückte. Mit einem herrlichen Volleyschuss aus 16 Metern brachte Benjamin Kauffmann den Gast in der 68. Minute erstmals in Front. Für die Entscheidung sorgte schließlich der eingewechselte Kenan Muslimovic. „Unsere Trainer haben in der Halbzeit die richtigen Maßnahmen ergriffen und wir waren nach der Pause das klar bessere Team. Deshalb geht unser Sieg auch in Ordnung“, bilanzierte Plesche. (fupa)

FC Pipinsried Hipper, Langen, Kuko, Thee, Rech, Krautschneider, Salemovic (90. Jike), Kauffmann, Pigl, Wargalla (87. Cipolla), Ebeling (46. Muslimovic)

Tore 1:0 Herrmann (16.), 1:1 Pigl (24.), 2:1 Schorn (30.), 2:2 Pigl (59.), 2:3 Kauffmann (67.), 2:4 Muslimovic (69.) Schiedsrichter Wörz (Friesenried) Zuschauer 350

Themen Folgen