vor 25 Min.

Pipinsried gegen Topteam Lokalsport

FCP muss heute gegen Amateure des Clubs in der Regionalliga antreten und auch Bayernligist TSV Rain muss nachsitzen

Jetzt geht es Schlag auf Schlag für die höherklassigen und „rückständigen“ Fußballteams aus der Region: Schon am heutigen Dienstagabend stehen für den FC Pipinsried in der Regionalliga und den TSV Rain in der Bayernliga Nachholspiele an.

Mit der Reserve des Zweitligisten 1. FC Nürnberg erwartet das Team aus dem Dachauer Hinterland nach dem Remis gegen Rosenheim ein Topteam der Liga. Spielbeginn im Ortsteil der Marktgemeinde Altomünster ist um 18 Uhr. Die Franken stehen derzeit auf Platz drei und sind Favorit. Der Gastgeber kämpft als Aufsteiger um den Klassenerhalt. Die Gäste gehören mit der Bayern-Reserve und dem Tabellenführer 1860 München zum illustren Trio an der Spitze der der Bayerischen Regionalliga. In der Vorrunde kassierte der FCP bei den Club-Amateuren eine deutliche Abfuhr. Bereits zur Pause führte der FCN II mit 2:0, am Ende hieß es 4:0.

Mit einem Heimsieg heute Abend (18 Uhr) gegen die SpVgg Hankofen-Hailing könnte der Tabellendritte Rain (51 Punkte) den Zweiten SV Pullach (53 Punkte) überholen. Unabhängig vom Ergebnis hat Rain aber dann drei Spiele mehr als Pullach ausgetragen. Im Übrigen ist unter der Woche von den ersten fünf Mannschaften nur Rain im Einsatz. Mit einem Dreier würde der Vorsprung auf den Tabellenvierten Vilzing bei gleicher Anzahl an Spielen auf fünf Punkte ausgebaut. Die Bilanz beider Teams gegeneinander ist ausgeglichen. Ein Selbstläufer wird das dritte Heimspiel innerhalb von nur sieben Tagen für den TSV Rain deshalb nicht werden. Natürlich ist ein Heimsieg das Ziel, Hankofen-Hailing ist aber eine harte Nuss. Am Wochenende verpasste die SpVgg mit dem 1:1 in Ismaning einen Sieg denkbar knapp. Die Mannschaft kassierte in der 93. Minute den Ausgleich durch einen Foulelfmeter. (AN)

Themen Folgen