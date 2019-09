vor 59 Min.

Pipinsried heute gegen Ismaning

Bayernliga-Spitzenreiter peilt den neunten Sieg in Folge an

Von Philipp Schulte

Fußball-Mannschaften untertreiben häufig, wenn es darum geht, Ziele für die neue Spielzeit zu formulieren. Beim FC Pipinsried ist das nicht anders. Das Saisonziel „Oben mitspielen“, das der Verein aus dem oberbayerischen Pfarrdorf ausgegeben hat, dürfte das Team leicht erreichen. Die Kicker aus dem Landkreis Dachau stehen mit 29 Punkten an der Spitze der Bayernliga Süd. Keine schlechte Ausbeute nach elf Spieltagen – zumal Pipinsried vergangene Woche beim Tabellenzweiten Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) gewonnen hat. Ungeschlagen ist man zudem auch noch.

Deutlich schlechter platziert ist der Gegner heute. Der FC Ismaning aus dem Landkreis München reist als Elfter in die NAT-Arena. Anstoß ist um 17.15 Uhr. Tabellenführer Pipinsried peilt den neunten Sieg in Folge an. Auffällig ist, dass für den Regionalliga-Absteiger in dieser Saison bisher 14 verschiedene Spieler getroffen habe. 38 Tore waren es insgesamt. Stürmer Pablo Pigl hat davon mit neun die meisten Treffer erzielt. Vorsitzender Roland Küspert sagt: „Dadurch gewinnen wir ein hohes Maß an Flexibilität und der Gegner kann sich nur schwer auf uns einstellen.“

Sechsmal trafen die beiden Teams bisher aufeinander, vier Duelle fanden in der Bayernliga Süd statt. Davon hat Pipinsried drei gewonnen und einmal remis gespielt.

