vor 6 Min.

Pipinsried legt nach

FCP holt zwei Spieler Ex-Profis von Türkgücü Ataspor München

Nach der Verpflichtung von Spielertrainer Muriz Salemovic (wir berichteten) arbeitet der FC Pipinsried mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Der FCP verpflichtet mit Stephan Thee und Pablo Pigl zwei Akteure vom Bayernliga-Meister Türkgücü-Ataspor München.

Defensivmann Thee stand schon beim VfL Osnabrück, der SpVgg Unterhaching und dem SV Wacker Burghausen unter Vertrag und hat 135 Drittliga-Spiele (15 Tore) in seiner Vita stehen. Auch Pigl war ein paar Jahre als Profifußballer unterwegs und absolvierte für Rot-Weiß Erfurt immerhin 52 Einsätze (ein Tor) in Liga drei. Zuvor stand der offensiv variabel einsetzbare Kicker beim 1. FC Schweinfurt und FC Augsburg II unter Vertrag. „Wir haben mitbekommen, dass Stephan und Pablo den hohen Trainingsaufwand, den Türkgücü-Ataspor in der kommenden Saison betreiben wird, nicht mehr leisten können. Deshalb haben wir Kontakt aufgenommen und sind uns relativ schnell einig geworden“, berichtet Pipinsrieds Sportlicher Leiter Roman Plesche: „Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir kommende Saison in der Bayernliga ganz vorne mitmischen wollen. Stephan und Pablo sollen in unserem Team tragende Säulen werden und mithelfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“ (AN)

Themen Folgen