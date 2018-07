vor 14 Min.

Pipinsried schon unter Druck Lokalsport

Fußball-Regionalliga: FCP muss heute in Eichstätt ran

Die neue Saison hat kaum begonnen, da stehen die Fußballer des FC Pipinsried schon gehörig unter Druck. Denn der FCP wartet weiterhin auf den ersten Punkt. Am vergangenen Freitag unterlag das Team um Spielertrainer Fabian Hürzeler beim Heimdebüt in dieser Spielzeit mit 1:2 gegen den SV Wacker Burghausen. Es war bereits die zweite Niederlage im zweiten Match, somit steht Pipinsried weiterhin am Tabellenende in der Regionalliga Bayern.

Heute Abend ist der FCP beim VfB Eichstätt dementsprechend schon unter Zugzwang. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr. In der vergangenen Saison konnte Pipinsried allerdings nicht gegen den VfB gewinnen. Im Hinspiel entführte der FCP noch einen Punkt aus Eichstätt (3:3), zu Hause verloren die Aufsteiger mit 1:3.

Auch die Gastgeber konnten in den ersten beiden Partien der Saison 2018/19 nicht glänzen. Zum Auftakt verlor der VfB mit 1:5 gegen den FC Bayern München II, am zweiten Spieltag gelang der Mannschaft um Trainer Markus Mattes immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen die zweite Garnitur des FC Ingolstadt.

FCP-Coach Fabian Hürzlerer trat zuletzt wegen Mangels an Defensiv-Spielern die Flucht nach vorne an. Genutzt hat es allerdings wenig. Lediglich Neuzugang Marian Knecht sorgte gegen Burghausen immerhin noch für den Anschlusstreffer. Er wird wohl auch gegen Eichstätt wieder von Beginn an stürmen. Fehlen wird den Pipinsriedern hingegen weiterhin Abwehrspieler Markus Achatz. Er fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung. Wann er in den Kader zurückkehren wird, ist aktuell noch unklar. (lot)

