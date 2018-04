vor 17 Min.

Pipinsried trumpft gegen Nürnberg groß auf Lokalsport

FCP gewinnt das Heimspiel gegen die Reserve des Zweitligisten mit 3:0. Frühes Müller-Tor tut gut

Wer hätte das gedacht? In Abwesenheit von FCP-Spielertrainer Fabian Hürzeler bezwingt Aufsteiger Pipinsried das Topteam vom Valznerweiher. Und das überdeutlich und hochverdient mit 3:0, weil die Reserve des 1. FC Nürnberg an diesem Abend viel zu wenig anzubieten hatte.

Dabei half den Kickern aus dem Dachauer Hinterland ein ultrafrüher Führungstreffer in der 2. Spielminute. Buchbach-Doppelpacker Kasim Rabihic legte vor für Manuel Müller, und der versenkte das Zuspiel eiskalt von der Strafraumkante ins lange Eck. Der Club antwortete durch Simon Rhein, sein Abschluss aus kurzer Distanz rauschte haarscharf über die Querlatte (7.). Danach entwickelte der Tabellendritte aber viel zu wenig Durchschlagskraft, immer wieder blieb man vor dem gegnerischen Drittel hängen. Und der FCP sorgte weiter für die Aufreger. Langer Ball in den Strafraum auf Atdhedon Lushi, unhaltbar eingeköpft zum 2:0 (25.). Aus zehn Metern scheiterte zudem Rabihic Sekunden vor dem Halbzeitpfiff an einem Topreflex von FCN-Keeper Nikola Vasilj.

Auch im zweiten Durchgang war Pipinsried deutlich näher dran am 3:0 als der FCN am Anschlusstreffer. So vergab erneut Rabihic – knapp am linken Pfosten vorbei (76.). Nur vereinzelt kam der Club zu Chancen. Und als Nürnberg in den Schlussminuten noch mal was versuchte, setzte Pipinsried Treffer Nummer drei. Müller wurde auf halblinks bedient, zog ungehindert in den Strafraum und verwandelte eiskalt zum 3:0-Endstand (!) (88.). „Pipinsried hat einfachen Fußball gespielt, aber mit sehr viel Mentalität“, so FCN-Coach Reiner Geyer. „Wir haben jeden Zweikampf gewonnen, haben mehr Leidenschaft an den Tag gelegt. Und was jeder heute gelaufen ist, war Wahnsinn. Unsere drei Stürmer haben sich in der Kabine grad ausgekotzt“, durfte Pipinsrieds Co-Trainer Marco Krammel – in Abwesenheit von Chef Hürzeler – einen verdienten Heimsieg resümieren. Am Freitag geht’s schon weiter für den FCP. Gelingt auch in Passau als Gast beim SV Schalding-Heining ein Punktgewinn, kann’s klappen mit dem Ligaverbleib – womöglich ganz ohne die leidige Relegationsmühle. (fupa)

Tore 1:0 Müller (2.), 2:0 Lushi (25.), 3:0 Müller (88.) Zuschauer 210

