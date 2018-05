03.05.2018

Pipinsried tütet Klassenerhalt endgültig ein Lokalsport

Turbulentes Remis in Schalding reicht dem FCP zum vorzeitigen Ligaverbleib.

Altomünster-Pipinsried Viel Leerlauf gab es bei der Neuauflage des abgebrochenen Duells zwischen dem SV Schalding und dem FC Pipinsried. Am Ende reichte den Gästen das 1:1 zum sicheren Klassenerhalt.

Unrühmlicher Höhepunkt waren zwei rote Karten in der Schlussviertelstunde. Eine gegen SVS-Keeper Markus Schöller, der bei einem Zweikampf als „letzter Mann“ - zu spät kam. Wenig später setzte Luis Grassow im gegnerischen Drittel zur Grätsche gegen Adrian Gahabka an und sah ebenfalls glatt Rot (80.). Schalding hatte nach 60 Minuten bereits dreifach gewechselt, und so musste Stefan Köck zwischen die Pfosten. Zu tun bekam der zum Keeper umfunktionierte SVS-Spielertrainer aber nichts mehr. Den Freistoß unmittelbar nach Schöller-Rot setzte Ünal Tosun an die Querlatte. Und so blieb’s beim letztlich leistungsgerechten Remis. Beim Ausgleichstreffer setzte Kasim Rabihic, der zuvor die eine oder andere Chance liegen ließ, einen Kunstschuss platziert ins gegnerische Tor (77.). Eine Halbzeit zum Vergessen für die knapp über 400 Zuschauer und eine, an die man sich doch noch erinnern wird. Weil eine fade Partie nochmals Fahrt aufnahm. (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Grahammer, Achatz (69. Tosun), Grassow, Schuster, Segashi, Liebsch, Rabihic (88. Krammel), Hürzeler, Müller, Lushi (81. Diep)

Tore 1:0 Lohberger (65.), 1:1 Rabihic (77.) Rot Schöller (78./SV Schalding/Notbremse), Grassow (80./Pipinsried/Foulspiel) Schiedsrichter Brütting (Effelltrich) Zuschauer 405 "Lokalsport Seite 11

