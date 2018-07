00:03 Uhr

Pipinsried will in Fürth ersten Dreier Lokalsport

Fußball-Regionalliga:FCP ist heute im Ronhof gefordert

Im letzten Vorbereitungsspiel für die neue Saison in der Regionalliga Bayern unterlag der FC Pipinsried am vergangenen Montag in Bad Gögging gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden noch mit 0:6. Wirklich zufrieden waren die Verantwortlichen nicht, mit den Ergebnissen in der Vorbereitung. Aber jetzt zählt’s: Erstmals richtig ernst wird es für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am heutigen Freitag. Die Ilmtaler treffen im ersten Punktspiel der Saison im legendären Ronhof um 19.30 Uhr auf die SpVgg Greuther Fürth II. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, dürfen in einem tollen Stadion spielen“, sagt FCP-Manager Roman Plesche.

In der vergangenen Saison gewann Pipinsried beide Duelle gegen die Mittelfranken. Zuhause siegte der FCP mit 2:0 und in Fürth mit 2:1. Drei Punkte sind auch das Ziel für diese Begegnung, erklärt Plesche: „Wir wollen gut starten, sind in Fürth gleich auf die ersten drei Punkte aus. Wir wissen aber auch, dass wir auf eine junge und technisch sehr gut ausgebildete Mannschaft treffen werden. Damit ist uns die Schwere der Aufgabe bewusst.“ Dass es für Pipinsried nicht einfach wird, lassen auch die Aussagen von Petr Ruman, Coach der Kleeblätter, vermuten: „Die Jungs scharren mit den Hufen und sind heiß darauf, losgelassen zu werden. Und dass wir mit einem Heimspiel in die Saison gehen, ist natürlich noch einmal so schön.“ (lot)

