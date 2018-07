Pipinsrieder Albtraum-Start

vor 39 Min.

Der FCP gerät bei der SpVgg Greuther Fürth nach einer frühen Führung noch mit 1:5 unter die Räder. Was Spielertrainer Fabian Hürzeler am Spiel seiner Mannschaft kritisiert und was besser werden muss

Einen klassischen Fehlstart – soweit man das nach einer Partie überhaupt sagen kann – hat der FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern hingelegt. Die Hürzeler-Elf konnte von einer 1:0-Führung nicht profitieren und ging am Ende mit 1:5 bei der SpVgg Greuther Fürth II unter.

Dabei erwischten die neu formierten Gäste aus dem Dachauer Hinterland einen richtig guten Start und gingen in Minute 19 durch ein Eigentor des Kleeblatts in Führung. Dominik Sollfrank hatte eine Flanke von Neuzugang Fadhel Morou ins eigene Netz gelenkt. Neben Morou standen mit Michael Denz, Kevin Nsimba, Philipp Schmidt und Maximilian Zischler insgesamt fünf Neulinge in Pipinsrieds Startelf. Spielertrainer Fabian Hürzeler konnte verletzt nicht spielen. Trotz der von der Papierform her eher defensiveren Aufstellung spielte der FCP immer wieder mutig nach vorne, speziell über die Außenbahnen. In der 33. Minute schlugen die Hausherren aber zurück. Michael Guthörl setzte mit einem super Pass Nader El-Jindaoui in Szene, der am Elfmeterpunkt nicht lange fackelte und das Leder zum 1:1 in die Maschen schweißte, was gleichzeitig auch der Pausenstand war.

Nach der Pause brauchten die Fürther etwas Anlauf, nach einer guten Stunde flutschte es aber dann. Tobias Mohr setzte zum Solo an, ließ mehrere Gegenspieler stehen und zog außerhalb des Strafraums aus halblinker Position ab. Die Kugel kullerte mithilfe des Innenpfostens und des Rückens von FCP-Keeper Thomas Reichlmayr zum 2:1 über die Linie (67.). Zehn Minuten später sorgte Benedikt Kirsch für die Entscheidung und hämmerte das Leder aus 20 Metern mittig in den Kasten (77.). Pipinsried gab sich nun geschlagen, auf Zuspiel von Christian Heinloth knallte Ilker Yüksel das Spielgerät zum 4:1 in die Maschen (81.). Den Schlusspunkt setzte dann Heinloth, der fünf Minuten vor dem Ende im Strafraum abziehen und zum 5:1 vollenden durfte (86.). „Pipinsried hat uns vor allem in der ersten Hälfte richtig gefordert. Unsere jungen Spieler mussten sich da erst mal an Herren-Regionalliga gewöhnen. Aber wir haben das angenommen und weiter versucht, Fußball zu spielen und haben uns dann im zweiten Durchgang für die intensive Arbeit auf dem Platz belohnt“, lobte Fürths Coach Petr Ruman. Pipinsrieds Spielertrainer Fabian Hürzeler war gefrustet: „Die erste Hälfte war gut, wir haben nicht viel zugelassen. Aber durch dumme Fehler haben wir uns selbst ins Hintertreffen gebracht. Nach dem 1:2 ist dann das passiert, was nicht passieren darf: Wir sind völlig auseinandergebrochen und wollten dann nur noch Hurra-Fußball spielen. Das darf uns in der Regionalliga einfach nicht noch einmal passieren.“ (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Morou (69. Höng), Achatz, Nsimba (74. Knecht), Denz, Schuster, Grahammer, Zischler (74. Cekic), Berger, Burkhard, Schmidt

Tore 0:1 Eigentor (19.), 1:1 El-Jindaoui (33.), 2:1 Mohr (67.), 3:1 Kirsch (77.), 4:1 Yüksel (81.), 5:1 Heinloth (86.) Schiedsrichter Stein (Homburg) Zuschauer 275

