vor 60 Min.

Platzt der Knoten beim BC Aichach? Lokalsport

Der BCA will ausgerechnet gegen den BC Rinnenthal den ersten Sieg. Warum Trainer Vladimir Manislavic zuversichtlich ist.

Von Sebastian Richly

Nach vier Spieltagen ist in der Kreisliga Ost nur noch ein Team ohne Sieg unterwegs. Das ist ausgerechnet der BC Aichach, der am vergangenen Spieltag beim Aufsteiger TSV Burgheim zumindest den ersten Punkt einfahren konnte. Am Sonntag geht es für den BCA ab 17 Uhr gegen den Tabellenzweiten BC Rinnenthal. Dann soll der Knoten platzen.

Unterkriegen will man sich in der Paarstadt aber nicht lassen. Trainer Vladimir Manislavic bescheinigt seinem Team bislang eine durchaus solide Saison. „So blöd das klingen mag. Wir haben teilweise richtig gut gespielt. Wir sind nicht so schlecht, wie es die Tabelle im Moment aussagt.“ Der Coach sieht natürlich noch Luft nach oben, nimmt seine Spieler aber in Schutz. „Wir wollten Fußball spielen im Gegensatz zu manch anderem Team. Leider hat es mit den Ergebnissen noch nicht so geklappt, aber das Team ist jung, und so eine Phase gibt es immer mal.“ Dass sich die Aichacher Bemühungen bislang nicht in der Punkteausbeute widerspiegeln, liegt in erster Linie an der Chancenverwertung. Bislang hat die im vergangenen Jahr so starke Offensive erst fünf Treffer erzielt. „Daran müssen wir arbeiten. Alleine gegen Burgheim hatten wir mehrere Hochkaräter. Hinzu kommen individuelle Fehler, die der Gegner immer eiskalt bestraft hat.“ Eine Mannschaft die Fehler im Normalfall bestraft ist der BC Rinnenthal. Der Tabellenzweite hat in dieser Saison erst am vergangenen Spieltag beim 1:1 im Spitzespiel in Friedberg die ersten Punkte eingebüßt. Zuvor gab es drei überzeugende Siege. Prunkstück der Elf des Spielertrainerduos Franz Losert/Markus Rolle ist die Defensive. Der Gegentreffer gegen Friedberg war bislang das einzige Mal, dass BCR-Keeper Felix Fuhrmann in dieser Spielzeit hinter sich greifen musste. „Das ist eine starke Mannschaft, die in dieser Saison bislang überzeugend gespielt hat“, weiß Manislavic, der aber sofort betont: „Wir haben aber keine Angst, vor niemandem. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen und warum sollte uns das nicht gegen Rinnenthal gelingen.“

Dennoch weiß der erfahrene Coach, dass eine erneute Niederlage nicht gerade zu mehr Selbstvertrauen seiner jungen Truppe führt. „Wir geben weiter Gas, aber es wird langsam Zeit für ein Erfolgserlebnis. Wenn du jede Woche unglücklich verlierst, macht das etwas in deinem Kopf.“ Mut macht dem 44-Jährigen die vergangene Trainingswoche. „Da war Zug drin. Die Jungs haben sehr gut trainiert, jetzt müssen sie es nur noch auf den Platz bringen.“ Hinzu kommt, dass mit Christian Kapl und Philipp Hopfensitz zwei Stützen in den Kader zurückkehren. „Wir hoffen, dass der Knoten jetzt endlich platzt.“ Geplatzt ist der Knoten am vergangenen Wochenende beim TSV Rehling.

Das Team von Trainer Sebastian Kalkbrenner fuhr beim 3:0 gegen Gerolsbach die ersten drei Zähler ein. Jetzt sind die Lechrainer am Sonntag ab 15 Uhr bei der DJK Langenmosen gefordert. Die weiße Weste wahren will Tabellenführer Sc Griesbeckerzell gegen die DJK Lechhausen. Ebenfalls ein Heimspiel bestreitet der SSV Alsmoos-Petersdorf gegen den SV Münster. Auswärts muss dagegen der TSV Pöttmes beim TSV Aufsteiger Burgheim ran. (sry-)

