18:22 Uhr

Pöttmes II ist obenauf Lokalsport

Zweite feiern Kantersieg, während die Erste gegen Memmingen verliert. Adelzhausens Herren 50 gewinnen Lokalderby gegen Dasing.

Bei den Tennisherren des TSV Pöttmes konnte sich nur ein Team durchsetzen, das dafür aber deutlich. Die Herren 50 des BC Adelzhausen machten schon mit den Einzeln alles klar.

BC Adelzhausen

Herren50 Im ersten Auswärtsspiel der Saison siegte der BCA im Lokalderby beim TC Dasing mit 6:3. Rudi Aust und Andreas Klehm setzten sich in zwei Sätzen klar durch. Gebhard Brosi, Josef Kettner und Wolfgang Gerber in einem drei Stunden-Match, siegten im Match-Tiebreak. Im Doppel setzten sich Rudi Aust und Wolfgang Gerber nach Spielaufgabe der Dasinger durch. (AN)

TSV Pöttmes

Herren I Im ersten Heimspiel gegen den TC Memmingen kam es zur erwarteten 3:6-Niederlage. Tom Novy konnte einen Punkt durch Aufgabe des Gegners, sichern. Ein hochklassiges Doppel lieferten sich dann Novy und Schmidt gegen den ehemaligen Weltranglisten-Spieler Daniel Elsner mit Stefan Raschke. Im Match-Tiebreak setzten sich die Pöttmeser mit 10:6 durch.

HerrenII Einen deutlichen 9:0-Sieg fuhr die Zweite ein. Im Duell der Aufsteiger ging es zum TC Rot-Weiß Rain am Lech. Thomas Meyer, Benjamin Steinbichler, Friedrich Stanner, Christoph Herrmann und Julian Schlaegel konnten ihre Einzel klar gewinnen. Lediglich Michal Netik musste sein Match im Match-Tiebreak entscheiden.

HerrenIII Die Dritte bekam es mit dem SV Holzheim zu tun. Rainer Meyr, Dominik Fischer und Bernd Schlaegel steuerten drei Siege bei. Alle drei Doppel gingen an Holzheim. (AN)

