Pöttmes feiert gleich mehrere Titel

TSV gewinnt bei Kreismeisterschaften nicht nur die Mannschaftswertung

Die Tennisspieler des TSV Pöttmes räumten bei den Kreismeisterschaften ab. Mit insgesamt sechs Titeln holte man sich auch den Teamrace-Pokal für die Mannschaft mit den meisten Punkten.

Am erfolgreichsten war Stefan Brandner, der den Titel bei den Hobby Herren holte. Mit seinem Partner Leonhard Predasch vom TC Aichach marschierte Brandner zum ungefährdeten Turniersieg. Sie gaben nur 12 Spiele ab.

Tom Novy verpasste bei den Herren die Titelverteidigung. Im Finale unterlag der Routinier dem jungen Alexander Leischner vom TC Aichach mit 6:3/7:5.

Platz drei ging ebenfalls an einen Pöttmeser, Vojtech Skrla scheiterte im Halbfinale an Novy, konnte aber das Spiel um Platz drei für sich entscheiden. Bei den Damen A schnappte sich Marina Mörmann den Titel. Souverän schlug sich Mörmann bis zum Finale und gab lediglich fünf Spiele ab. Im Finale traf sie auf die junge Paulina Koch vom TC Friedberg und besiegte diese knapp in drei Sätzen mit 5:7, 6:3 und 10:4. Bei den Herren 50 ging der Titel an Oldie Fritz Schmidt. In gewohnt ruhiger Manier spielte er sich bis ins Finale vor. Dort wartete mit Karl-Heinz Ehrwen der an Position eins gesetzte Spieler. Auch dort agierte Schmidt souverän und gewann mit 6:3/6:4. Schmidt war zudem im Doppel erfolgreich. An der Seite seines Partners Siegfried Oswald gewann er die Konkurrenz Herren Doppel 40 mit 6:3/6:1 im Finale.

Ohne Titel musste aber auch Tom Novy nicht auskommen. Mit seinem Pöttmeser Partner Michael Netik gewann er die Doppel A Konkurrenz. Beide marschierten souverän zum Titel und ließen ihren Gegnern keine Chance. (weg)

