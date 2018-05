07.05.2018

Pöttmes lässt die Zeller zittern Lokalsport

Doch der 1:0-Coup des TSV beim SC reicht wohl kaum für die Relegation. Nach 1:0-Erfolg in Feldheim steigt dagegen beim FC Affing die Vorfreude auf die Bezirksliga

Der FC Affing darf den Sekt kalt stellen. Nach dem 1:0-Erfolg in Feldheim fehlt dem Spitzenreiter der Kreisliga Ost lediglich ein Pünktchen zur Rückkehr in die Bezirksliga. Für den SC Griesbeckerzell, der sich daheim gegen Pöttmes (0:1) einen Ausrutscher erlaubte, rückt die Relegation immer näher.

Feldheim – FC Affing 0:1

Zu einem aus Sicht der Gastgeber schmeichelhaften Auswärtssieg kam der Spitzenreiter aus Affing in Feldheim. Der heimische SVF hatte in der 70. Minute die große Gelegenheit zur 1:0-Führung, Benedikt Reile überlief die gesamte Abwehr inklusive Torwart, sein Ball aus 16 Metern ging jedoch knapp am Tor vorbei. Der Tabellenführer aus Affing begann sehr nervös, und es kam kein richtiger Spielfluss auf. Feldheim stand sicher in der Defensive und agierte hauptsächlich über Konter. Aufseiten der Gäste war Constantin Krebs mit einem Fernschuss gefährlich (21.), Martin Stangl scheiterte auf der Gegenseite ebenfalls knapp (23.). Nach dem Seitenwechsel hatte der Gastgeber zunächst ein deutliches Übergewicht, Felix Zastrow verfehlte das Gehäuse zweimal knapp. Ein Schuss von Emanuel Edel wurde gerade noch geblockt (53.). Nach einem Stellungsfehler in der Feldheimer Defensive tauchte Nino Kindermann halb links frei auf, sein Schuss traf jedoch nur den Pfosten (68.). Nachdem Benedikt Reile in der 70. Minute scheiterte, machte der Gast kurze Zeit später alles richtig. Eine Flanke von links landete bei Cem Kaplan, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, den Ball zum 0:1 zu versenken (83.). Feldheim warf in der Schlussphase alles nach vorne, Dominik Riegel hätte noch den Ausgleich erzielen können, das Glück war aber nicht aufseiten des Hausherren. (svf)

SC Griesbeckerzell – Pöttmes 0:1

Mit 230 Besuchern verzeichnete der SC Griesbeckerzell im Heimspiel gegen Pöttmes ein so großes Interesse, wie es der Bedeutung der Partie entsprach. In der Nachspielzeit verwertete Gheorghe Geanta einen Lupfer in den Strafraum. Aus fünf Metern traf er zum 1:0-Sieg der Gäste. „Einmal sind wir nicht gut gestanden“, kommentierte Benedikt Oswald die Szene, die zur Entscheidung führte. „War ein klassisches 0:0-Spiel“, meinte er weiter und blickte eine Woche voraus: „Ein Sieg in Untermaxfeld und wir haben uns für die Relegation qualifiziert.“ Nachdem die Zeller im direkten Vergleich die Nase knapp vorne haben, dürften die Pöttmeser trotz dieses Coups aus dem Rennen um die Bezirksliga ausgeschieden sein. Im ersten Durchgang musste der SC ordentlich zittern, als Mariusz Suszko einen Pfostenschuss verzeichnete. Im zweiten Abschnitt standen die Hausherren wiederholt vor dem Führungstreffer, der aber partout nicht gelingen wollte. Alexander Chetschik setzte nach einer Ecke von Rimon Shushe seinen Kopfball zu hoch an. Dann war Tobias Wiesmüller auf der linken Seite erfolgreich bei einem Vorstoß und bediente Maximilian Kopp, der mit seinem 16-m-Schuss an Keeper Kevin Baierl scheiterte. Nach einem Freistoß von Simon Reiner verpasste Wiesmüller mit einem Kopfball sein Ziel und Shushe zielte über den Kasten. Wie man es besser macht, das zeigte Pöttmes in der Nachspielzeit. (jeb)

FC Gerolsbach – TSV Rehling 2:1

„Die san am Feiern“, hieß es am Sonntagabend beim Anruf im Gerolsbacher Sportheim. Dazu hatte der dortige FC gleich zweimal Gelegenheit. Nach dem 2:1 über Rehling beschließt die Mannschaft die Runde als bester Aufsteiger und was noch um einiges wichtiger war: Nun gibt es keinen Zweifel mehr am Erhalt der Klasse. Herbert Krobath, der Fußballchef, war außer sich vor Freude: „Die ordentliche Arbeit ist belohnt worden. Wir haben lauter eigene Leute bis auf die beiden Trainer. Ich habe die höchste Achtung vor der Mannschaft.“ Besonders für Spielertrainer Daniel Stampfl freute sich Krobath: „Der hat nie den Kopf hängen lassen.“ Eine Schlussphase wie gestern will der FC-Fußballchef nicht jeden Sonntag erleben, weil sie arg an den Nerven zerrte. Nach einem Freistoß von Bernd Probsdorfer konnte Torwart Sascha Schmid die Kugel nicht festhalten, Sebastian Waltl staubte zum 1:0 ab. In der 90. Minute glich Frank Sauer nach einer Ecke aus. Ein Schock für Gerolsbach, während sich Rehling in Sicherheit wähnte. Doch die Partie war erst nach 96 Minuten vorbei. Sebastian Limmer gelang das 2:1. Fabio Ucci fiel bei den Gästen positiv aus. Dass sie leer ausgingen und daher noch ein wenig zittern müssen, war auch FC-Keeper Sebastian Ickes zuzuschreiben. (jeb)

BC Aichach – Untermaxfeld 3:1

Insgesamt zehn Treffer musste der BC Aichach in den letzten beiden Begegnungen hinnehmen. Zuhause gegen die TSG Untermaxfeld ließ er sich nur einmal bezwingen und das war gleich mal die Basis für den 3:1-Erfolg. Der war nicht zuletzt auch das Verdienst von Peter Rinauer zwischen die Pfosten. Stadionsprecher Ernst Kapl schilderte die Startphase so: „Aichach hat losgelegt wie die Feuerwehr.“ Das 1:0 ging auf das Konto von Dominic Brunner. Den Ausgleich verhinderte Pistauer. Unhaltbar war aber ein Schuss von Marco Scharbatke, der im Kreuzeck landete. Christopher Schneider stellte das 2:1 her. Brunner und Marcus Wehren scheiterten jeweils an Torhüter Andreas Beck. In der zweiten Halbzeit überließen die Aichacher dem Gast, der sich in Abstiegsgefahr befindet, weitgehend das Feld, spielte die Konter aber nicht gut zu Ende. Bei zwei Freistößen von Marco Veitinger war erneut Pistauer gefragt. Am Ende dieser fairen Auseinandersetzung bediente Maximilian Schmuttermair mit seiner Hereingabe David Burghart, der das 3:1 herstellte. (jeb)

Durch einen hochverdienten Heimsieg gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf überholte die DJK Langenmosen den gestrigen Gegner und ist nun wieder Vierter. Die Wenger-Schützlinge waren klar überlegen, versäumten es aber, ihre vielen Chancen besser zu nutzen. Letztlich traf nur Andreas Mayr, der in der 32. Minute eine mustergültige Vorlage von Tobias Schmid verwertete. Die beste Chance des SSV Alsmoos-Petersdorf, der ohne den besten Torschützen der Kreisliga, Stefan Simonovic, antraten, vergab Spielertrainer Frank Mazur kurz vor dem Schlusspfiff. (djk)

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zeigte die zweite Mannschaft des FC Stätzling, die sich im Kellerduell gegen Berg im Gau mit 2:0 durchsetzen konnte. „Wir haben unterm Strich verdient gewonnen. Der Sieg war sehr wichtig“, betonte FCS-Coach Felipe Lameira, der damit auch seinen ersten Triumph als Trainer des Teams feiern konnte. In einer umkämpften Partie war es Stefan Stronczik, der den Unterschied ausmachte: Mit seinen beiden Treffern in der zweiten Hälfte ebnete er seinem Team den Weg zum Sieg. Zuerst musste er eine Flanke von rechts nur noch einschieben, dann verwertete er vier Minuten vor dem Abpfiff ein gutes Zuspiel von Kneer zum 2:0. Stätzling II fehlen bei zwei ausstehenden Spielen noch fünf Punkte zum rettenden Ufer, ist aber auf Schützenhilfe aus Rinnenthal am nächsten Spieltag angewiesen, ehe es am letzten Spieltag zu einem „Entscheidungsspiel“ gegen Feldheim kommen kann. „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber es wird trotzdem sehr schwer“, weiß Lameira. (biom)

Wenn es nicht läuft, dann gehen die Bälle einfach nicht rein. Diese leidvolle Erfahrung musste der SV Münster auch gegen den BC Rinnenthal machen. An Strafraumszenen hatte die Heimelf ein deutliches Plus, aber am Ende stand die siebte Niederlage in Folge. In der ersten Hälfte hatte Münster durch Bernhard Schuster und Manuel Kefer zwei große Chancen, doch das Tor machten die Gäste. Marco Surauer bediente Augustin Barbano, der kurz vor der Pause aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1 einschob. Barbano erzielte auch den zweiten Treffer. Nach dem Anschlusstreffer durch Fetsch (62.) warf Münster alles nach vorne und hatte noch zahlreiche Gelegenheiten. (AN)

